Voici un exemple de courriel reçu, prétendument envoyé par les autorités. montage watson

Attention à cette arnaque au pédophile en Suisse

Des escrocs se font passer pour la police et vous accusent de divers crimes. La police genevoise sonne l'alarme.

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La Police cantonale de Genève met en garde contre une nouvelle vague d’e-mails frauduleux particulièrement inquiétants. Les escrocs se font passer pour des autorités comme Fedpol, Europol ou des polices cantonales afin de soutirer de l’argent à leurs victimes.

Le procédé repose sur «la peur et l’urgence», écrit cybercrimepolice.ch. Les destinataires reçoivent un message au ton officiel accompagné d’un faux document judiciaire les accusant d’infractions graves, notamment liées à la pédopornographie. La police genevoise détaille:

«Sous l'apparence d'un courrier officiel, des escrocs accusent leurs destinataires d'infractions graves et menacent d'une arrestation imminente s'ils ne répondent pas par e-mail dans les 48 heures.»

Une pression psychologique pour extorquer de l’argent

Les faux courriers utilisent parfois des adresses e-mail qui paraissent crédibles, mais qui appartiennent en réalité à des particuliers sans lien avec les autorités. Une fois le contact établi, les victimes sont poussées à payer une prétendue caution afin d’éviter des poursuites pénales. Selon la police genevoise, cette technique vise uniquement à manipuler les personnes ciblées en exploitant leur panique.

Les autorités recommandent de ne jamais répondre à ce type de message et de ne transmettre aucune donnée personnelle ou bancaire. La police rappelle également qu’aucune autorité judiciaire ne réclame de paiement par e-mail pour éviter une arrestation ou l’ouverture d’une procédure pénale.

En cas de doute, il est conseillé de:

ignorer et supprimer l’e-mail;

vérifier l’authenticité de la demande auprès des autorités officielles;

signaler les messages suspects sur cybercrimepolice.ch.

(hun)