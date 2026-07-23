Wingo met actuellement ses clients en colère. Image: wingo.ch

Cette filiale Swisscom énerve ses clients en brisant une promesse

Wingo faisait la promotion de ses abonnements avec la promesse suivante: «Seulement 19,95 francs à vie». Désormais, les clientes et les clients devront une nouvelle fois faire face à une hausse de prix.

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Wingo, la filiale à bas prix de Swisscom, promettait ceci pour ses abonnements de téléphonie mobile: «Seulement 19,95 francs à vie». Aujourd'hui, l'entreprise augmente une nouvelle fois les tarifs de ses abonnements.

Concrètement, certains clients de Wingo ont récemment été informés que leur abonnement mobile actuel allait être supprimé et remplacé automatiquement, début septembre, par une nouvelle offre. Celle-ci comprend davantage de prestations, mais coûte un franc de plus par mois.

Interrogée par le Tages-Anzeiger, l'entreprise a confirmé que «la grande majorité des clientes et des clients» seraient transférés vers les nouveaux abonnements mobiles. Elle justifie cette décision par une refonte de son portefeuille d'offres.

Dix modèles d'abonnement Wingo supprimés

Dix modèles d'abonnement actuels seront retirés et remplacés par de nouvelles offres. Celles-ci incluent notamment davantage de roaming, ainsi que des fonctions de sécurité supplémentaires, afin de, prétendument, mieux répondre à l'évolution des besoins de la clientèle.

Mais ces changements sont particulièrement sensibles en raison d'une ancienne promesse publicitaire. Pendant longtemps, Wingo a mis en avant un «prix à vie», ou des «conditions à vie». En août 2023, cette promesse a toutefois été remplacée par celle d'un «rabais à vie». Wingo peut ainsi augmenter le prix catalogue de l'abonnement tout en maintenant le rabais, ce qui se traduit, au final, par un abonnement plus cher.

Les organisations de consommateurs critique Wingo

L'an dernier déjà, Wingo avait augmenté les prix de ses abonnements. Cette décision avait suscité de vives critiques, tant de la part de ses clients que des organisations de défense des consommateurs. L'Ombudscom, l'organe suisse de médiation dans le domaine des télécommunications, avait conclu, dans une affaire comparable, qu'un «prix à vie» devait s'appliquer de manière permanente.



Après l'intervention de l'émission Kassensturz de la SRF, Wingo avait finalement fait marche arrière: les clientes et les clients avaient pu conserver leur ancien abonnement, à condition de renoncer à la 5G.

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Cette fois encore, les clientes et les clients peuvent conserver leur abonnement actuel. En contrepartie, ils renoncent aux avantages des nouvelles offres. Pour cela, ils doivent contacter Wingo avant la fin du mois d'août, soit via son site internet, soit par téléphone au numéro gratuit 0800 266 766. (kek/trad. hun)