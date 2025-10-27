Ils font sauter un bancomat et échappent à la police soleuroise

Le calme du village soleurois de Balsthal a volé en éclats cette nuit: un distributeur automatique a explosé à 3h20. Les suspects ont pris la fuite avant l’arrivée des patrouilles.

Plus de «Suisse»

Balsthal, 3h20 du matin: un bancomat vole en éclats. Image: Police cantonale de Soleure

Des inconnus ont fait exploser un distributeur automatique de billets à Balstahl (SO) dans la nuit de dimanche à lundi. Personne n'a été blessé mais les auteurs sont toujours en fuite.

L'alerte a été donnée lundi peu après 3h20, indique la police cantonale soleuroise dans un communiqué. Les inconnus se sont enfuis dans une petite voiture sombre en direction du centre du village et ont réussi à s'échapper malgré plusieurs patrouilles immédiatement dépêchées sur place.

Image: dr

Image: Police cantonale de Soleure

Le bancomat a été détruit par l'explosion mais l'étendue exacte des dégâts reste encore indéterminée. Des patrouilles de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ont également été déployées. Le Ministère public soleurois a ouvert en enquête, en concertation avec le Ministère public de la Confédération qui est compétent pour les infractions liées aux explosifs. (jah/ats)