faible pluie10°
DE | FR
burger
Suisse
Crans-Montana

JO 2026: Cassis évoquera le drame de Constellation à Milan

epa12720332 Switzerland&#039;s Federal Councillor and Chairman-in-Office of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Ignazio Cassis speaks to the media after a conference title ...
Ignazio Cassis, chef du Département des affaires étrangères (image d'archives).Keystone

Cassis évoquera le drame de Constellation à Milan

De passage en Italie dans le cadre des JO 2026, le conseiller fédéral va tenter de calmer les tensions nées dans la gestion de l'enquête sur la tragédie du Nouvel An.
11.02.2026, 17:2311.02.2026, 17:23

En marge de sa visite aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina mercredi et jeudi, le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis mènera diverses discussions sur les relations bilatérales entre la Suisse et l'Italie. Outre les questions transfrontalières, le drame de Crans-Montana, qui a jeté une ombre sur ces relations, sera évoqué.

Les relations entre l'Italie et la Suisse sont tendues depuis l'incendie de Crans-Montana. Six des 41 victimes et onze des 115 blessés sont de nationalité italienne. L'Italie a critiqué à plusieurs reprises la Suisse pour ce qu'elle considère comme une gestion insuffisante de l'incendie.

Pourquoi l'Italie est tant bouleversée par le drame de Crans-Montana

Au point de rappeler de Berne à Rome l'ambassadeur italien le 24 janvier. Les raisons de la rancœur italienne sont notamment l'absence d'autopsies, la libération du gérant du bar et l'absence d'indemnisation pour les proches des victimes.

Visite à la famille olympique suisse

Cassis doit rencontrer mercredi et jeudi à Milan le président de la région Lombardie, Attilio Fontana, ainsi que le syndic de Milan, Giuseppe Sala, a annoncé mercredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Le conseiller fédéral se rendra également à la House of Switzerland à Milan. Il profitera de son séjour dans la capitale lombarde pour rencontrer des représentants de la famille olympique suisse, écrit le DFAE.

L'Italie obtient un droit de regard sur le dossier Crans-Montana

Avant lui, le président de la Confédération Guy Parmelin s'est déjà rendu à Milan où il a participé à la cérémonie d'ouverture. Il a aussi pu s'exprimer à propos du drame en Valais et de la priorité qu'accorde le Conseil fédéral au soutien aux victimes et à leurs proches, notamment avec la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni. (jzs/ats)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
3
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
1
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
de Léonie Hagen
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
15
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
de Antoine Menusier
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
7
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le monde académique s’oppose à la réduction de la redevance
Plus de 1000 professeurs suisses dénoncent l’initiative «200 francs, ça suffit!», qui vise à diminuer la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par an.
Le monde académique suisse se mobilise contre l'initiative populaire «200 francs, ça suffit!». Plus de 1000 professeurs de toutes institutions et toutes disciplines confondues ont déjà signé une déclaration dénonçant un projet qui vise à réduire la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par an, indique, mercredi, dans un communiqué, les professeures et professeurs contre l'initiative «200 francs, ça suffit!».
L’article