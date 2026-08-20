Un suspect interpellé après un gros incendie dans le Jura

Un individu a été interpellé après l’incendie qui avait ravagé plusieurs bâtiments à Courroux et légèrement blessé neuf personnes fin juillet.

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Un individu a été interpellé dans le cadre de l'enquête sur l'incendie qui a ravagé le 30 juillet une usine et un bâtiment de la voirie à Courroux, dans le canton du Jura. Neuf personnes avaient été légèrement blessées lors de ce sinistre.

L'incendie s'était déclaré dans l’entreprise Charles Berdat avant de se propager à plusieurs bâtiments, occasionnant des dommages considérables. Deux jours auparavant, un début d’incendie s’était déjà déclaré au sein de la même entreprise avant d'être maîtrisé.

Image: KEYSTONE

Après plusieurs actes d’instruction en collaboration avec la police judiciaire, l’enquête s’est orientée sur un individu, a communiqué jeudi le Ministère public jurassien. Interpellé, le prévenu conteste toute implication. Des investigations complémentaires sont en cours afin d’établir plus précisément les circonstances des faits, en particulier les mobiles de l’auteur. (jah/ats)