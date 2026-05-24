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Une intervention pour nuisances sonores dégénère à Zurich

Das Logo der Stadtpolizei Zuerich auf einem Einsatzfahrzeug bei der Uraniawache fotografiert am Dienstag, 10. Januar 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Claudio Thoma)
Un policier a été légèrement blessé. La police a fait usage à plusieurs reprises de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène.Image: KEYSTONE

Une intervention pour nuisances sonores dégénère à Zurich

Des heurts ont éclaté dans la nuit de samedi à dimanche à Zurich après des jets de bouteilles et de pierres contre la police. Un policier a été légèrement blessé et les forces de l’ordre ont fait usage de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène pour disperse
24.05.2026, 12:2324.05.2026, 12:24

Une intervention de police a dégénéré dans la nuit de samedi à dimanche à Zurich. Les forces de l'ordre ont été la cible de jets de bouteilles et de pierres. Un policier a été légèrement blessé. La police a fait usage à plusieurs reprises de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène.

Les forces de l'ordre sont intervenues pour des nuisances sonores, a écrit dimanche la police municipale de Zurich. Mais lorsque la patrouille est arrivée peu après 02h30 près de la Kasernenwiese et a voulu s'adresser à un groupe de personnes, elle a immédiatement été prise à partie et visée par des jets de bouteilles et de pierres.

Les policiers se sont alors retirés, ont demandé des renforts avant d'utiliser des balles en caoutchouc et du gaz irritant. Selon la police, une foule plus importante s'est ensuite déplacée en direction de la Militärstrasse, où elle a été stoppée par les forces de l'ordre qui s'étaient regroupées.

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Un canon à eau et des chiens de service ont alors été engagés pour empêcher le groupe de poursuivre sa route, a précisé la police. Les manifestants ont lancé des objets à plusieurs reprises sur la police. L'un d'eux a touché un policier et l'a légèrement blessé.

Une voiture de police a également été endommagée. Les agents ont par la suite de nouveau fait usage de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène. Le groupe s'est finalement dispersé dans le quartier de la Langstrasse. (tib/ats)

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