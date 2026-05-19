Un tribunal zurichois s'occupe d'un cas peu banal (image d'illustration). Image: montage watson

Ce Suisse a attaqué des radars et il va le payer cher

La justice zurichoise ne plaisante pas avec les radars. Un Suisse devrait faire deux ans de prison pour divers dommages à la propriété.

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Un homme de 52 ans comparaît ce mardi devant le tribunal de district de Zurich pour avoir endommagé des dizaines de radars et de parcmètres. Il rendait les lentilles inutilisables à l’aide de colle en spray. La lourde peine de prison requise — deux ans — est liée à ses antécédents judiciaires.

Equipé d’un spray de colle, le prévenu aurait saboté, selon l’acte d’accusation, de nombreux radars dans la ville de Zurich entre septembre 2023 et octobre 2024. Il pulvérisait la colle sur les lentilles des appareils fixes ou semi-stationnaires afin de les rendre inutilisables.

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A plusieurs reprises, il aurait également brisé les écrans de parcmètres. Le ministère public lui reproche au total 28 cas de dommages à la propriété. L’acte d’accusation ne précise pas pourquoi le Suisse s’en prenait spécifiquement à ces appareils.

On sait toutefois que l’accusé a passé deux jours en détention provisoire. Comme il accepte le verdict réclamé par le ministère public, l’audience se déroule selon une procédure simplifiée ce mardi après-midi.

Des dizaines de milliers de francs de dégâts

En 2021 déjà, l’homme avait été condamné à Dietikon à une peine privative de liberté. La partie de la peine alors prononcée avec sursis est intégrée dans la nouvelle condamnation. Outre la peine ferme de deux ans de prison, le quinquagénaire devra également suivre une thérapie ambulatoire. A cela s’ajoute une amende de 2000 francs.

Ses actions ont aussi engendré des coûts importants: en plus de plusieurs dizaines de milliers de francs de dégâts matériels, plus de 36 000 francs ont été dépensés pour une expertise, des écoutes téléphoniques et les frais de police. (con/sda/hun)