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Ce Suisse a attaqué des radars et il va le payer cher

Ce Suisse n&#039;aurait pas dû attaquer des radars
Un tribunal zurichois s'occupe d'un cas peu banal (image d'illustration).Image: montage watson

Ce Suisse a attaqué des radars et il va le payer cher

La justice zurichoise ne plaisante pas avec les radars. Un Suisse devrait faire deux ans de prison pour divers dommages à la propriété.
19.05.2026, 16:0819.05.2026, 16:08

Un homme de 52 ans comparaît ce mardi devant le tribunal de district de Zurich pour avoir endommagé des dizaines de radars et de parcmètres. Il rendait les lentilles inutilisables à l’aide de colle en spray. La lourde peine de prison requise — deux ans — est liée à ses antécédents judiciaires.

Equipé d’un spray de colle, le prévenu aurait saboté, selon l’acte d’accusation, de nombreux radars dans la ville de Zurich entre septembre 2023 et octobre 2024. Il pulvérisait la colle sur les lentilles des appareils fixes ou semi-stationnaires afin de les rendre inutilisables.

Blitzer Radar in Zürich.
Image: Shutterstock

A plusieurs reprises, il aurait également brisé les écrans de parcmètres. Le ministère public lui reproche au total 28 cas de dommages à la propriété. L’acte d’accusation ne précise pas pourquoi le Suisse s’en prenait spécifiquement à ces appareils.

On sait toutefois que l’accusé a passé deux jours en détention provisoire. Comme il accepte le verdict réclamé par le ministère public, l’audience se déroule selon une procédure simplifiée ce mardi après-midi.

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Des dizaines de milliers de francs de dégâts

En 2021 déjà, l’homme avait été condamné à Dietikon à une peine privative de liberté. La partie de la peine alors prononcée avec sursis est intégrée dans la nouvelle condamnation. Outre la peine ferme de deux ans de prison, le quinquagénaire devra également suivre une thérapie ambulatoire. A cela s’ajoute une amende de 2000 francs.

Ses actions ont aussi engendré des coûts importants: en plus de plusieurs dizaines de milliers de francs de dégâts matériels, plus de 36 000 francs ont été dépensés pour une expertise, des écoutes téléphoniques et les frais de police. (con/sda/hun)

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Cette affaire a fait murmurer le Valais: «Du sang va couler»
Valmir* a comparu devant le tribunal cantonal valaisan dans une affaire digne d’un film policier. Alors qu’il clame son innocence depuis dix ans, la procureure assure qu'il est coupable.
Pendant dix ans, les éléments de cette affaire ont fait bruisser le Valais central de soupçons et de rumeurs. Certains enquêtaient au pied de leurs immeubles où les trafiquants dérangeaient leurs soirées. Ils évoquaient de la coke livrée dans des volumes considérables dans des carrosseries et des garages de la banlieue de Sion, appartenant à des ressortissants des Balkans.

D’autres évoquaient des soirées avec prostituées et cocaïne auxquelles auraient participé quelques huiles du canton et estimaient que si l’affaire n’aboutissait pas, c’est que «tout le monde était mouillé: flics, politiciens et hommes d’affaires». D’autres encore évoquaient une organisation criminelle.
L’article