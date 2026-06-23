beau temps19°
DE | FR
burger
Suisse
Police

Un automobiliste de 18 ans décède au Tessin

La conductrice ne pourra plus circuler en voiture en Suisse, a indiqu
Keystone

Un automobiliste de 18 ans décède au Tessin

Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule lorsqu'il conduisait dans la région de Lugano. Le jeune homme, qui a été éjecté du véhicule, est décédé.
23.06.2026, 06:1623.06.2026, 06:16

Un automobiliste suisse de 18 ans a perdu la vie lundi soir à Aranno (TI), après avoir fait une sortie de route, a indiqué la police cantonale tessinoise mardi. Suite à l'impact, le jeune homme, domicilié dans la région de Lugano (TI), a été éjecté de la voiture.

Selon les premières constatations, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage peu après 22h30 sur une route menant à Cademario (TI), a précisé la police dans un communiqué. La voiture a terminé sa course dans les bois, à une trentaine de mètres de la route.

La route a été fermée à la circulation et le trafic a été dévié afin de permettre les opérations de secours et les constatations sur les lieux. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
L&#039;aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
L'aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
Le franc suisse a un talon d&#039;Achille
1
Le franc suisse a un talon d'Achille
de Daniel Zulauf
Initiative UDC: Des trolls d&#039;extrême droite se sont immiscés dans la votation
1
Initiative UDC: Des trolls d'extrême droite se sont immiscés dans la votation
de Michael Graber
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
3
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Il faut agir vite»: ce fabricant d'armes met la pression sur la Suisse
Le système de défense antiaérienne franco-italien Samp/T connaît un véritable engouement. De nombreux Etats se détournent des systèmes américains Patriot. La Suisse doit maintenant faire un choix crucial.
L'entrée ressemble à la procédure d'avant un match de football important. Chaque visiteur et visiteuse doit ouvrir son sac à dos. Ensuite, ils subissent une fouille corporelle complète à la recherche d'objets interdits.
L’article