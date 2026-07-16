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Crans-Montana: Jean-Claude Savoy change de stratégie

Jean-Claude Savoy, former president of the municipality of Chermignon, speaks to journalists during the public prosecutor of the canton of Valais, following the deadly fire at the &quot;Le Constellati ...
En 2015, Jean-Claude Savoy avait co-signé une autorisation d’exploiter du Constellation à la suite de travaux mandatés par Jacques Moretti.Keystone

Crans-Montana: cet accusé change de stratégie

Après avoir fait valoir son droit au silence en mai dernier, Jean-Claude Savoy, ex-président de la commune de Chermignon (VS), a choisi de coopérer. Il est auditionné ce jeudi à Sion.
16.07.2026, 11:3216.07.2026, 11:32

Ex-président de la commune de Chermignon Jean-Claude Savoy a tenu parole. Comme il l'avait annoncé le 13 mai, au terme de sa première audition express, l'ancien élu a désormais choisi de coopérer avec la justice, dans le cadre du drame de Crans-Montana.

Président de la commune de Chermignon de 2009 à 2016, Jean-Claude Savoy s’est présenté jeudi matin devant le pool de procureures en charge de l’affaire de l’incendie du bar Le Constellation, selon plusieurs sources proches de l'enquête contactées par Keystone-ATS. Il a choisi de répondre aux questions, modifiant ainsi sa stratégie.

Les avocats des victimes racontent l'envers du dossier Constellation

Le 13 mai dernier, le politicien retraité avait fait valoir son droit au silence, comme le Code pénal suisse le lui permet, n’ayant pas eu accès au dossier. Ce qui a été le cas depuis lors. «Une fois que j’aurai eu accès au dossier, je répondrai aux questions. J’assume mes responsabilités politiques qui sont évidentes (réd: dans cette affaire)», avait-il précisé, en mai. Jeudi, il est passé de la parole aux actes.

Des travaux mandatés par Jacques Moretti

En 2015, alors qu’il était encore président de Chermignon, Jean-Claude Savoy avait co-signé une autorisation d’exploiter du bar, à la suite de travaux mandatés par le nouveau gérant Jacques Moretti. Il n’avait pas poursuivi sa carrière politique au moment de la création de la commune de Crans-Montana, au 1er janvier 2017.

Le chargé de sécurité de Chermignon, en poste jusqu'au 31 décembre 2016, sera auditionné, le mardi 28 juillet, toujours à Sion. Son passage devant le pool de procureurs a été repoussé de deux semaines pour cause d'indisponibilité de son avocat.

Ce mystère continue de hanter l'enquête sur le Constellation

Mardi dernier, c'est l'ancien vice-président de la commune chermignonarde (2013-2016) qui avait fait le déplacement du campus Energypolis, à l'invitation du MP.

Quinze personnes inculpées

A la suite de ces trois auditions d'anciens chefs de service ou politiciens de la commune de Chermignon, le MP devrait être davantage en mesure de savoir s'il allongera ou non, la liste des inculpés qui se montent, actuellement, à quinze personnes. Pour l'heure, aucune audition n'a été fixée pour le mois d'août.

Dans cette affaire, tous les accusés doivent répondre des mêmes charges, soit: homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Depuis sa dernière audition, le 5 juin, Jessica Moretti doit également répondre de faux dans les titres. (jzs/ats)

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