Genève: hausse des accidents mortels sur les routes en 2021

Sur l'ensemble des accidents de 2021, les conducteurs sont, dans la majorité des cas, responsables du drame en raison d'un manque de concentration sur la route. Le téléphone portable, une distance insuffisante ou encore des émotions mal contrôlées sont en cause. La police rappelle qu'il faut aussi être en pleine possession de ses moyens et ne pas surestimer ses capacités avant de conduire.

Dans le détail, les victimes sont six motocyclistes, quatre piétons, deux cyclistes et deux automobilistes, a indiqué Alexandre Brahier, porte-parole la police genevoise. Tous les âges sont représentés.

A Genève, les routes ont été plus meurtrières en 2021, par rapport aux années précédentes. Quatorze personnes ont perdu la vie dans un accident de la route l'an passé, dont dix entre le 1er septembre et le 15 novembre.

