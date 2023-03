Eléments nouveaux concernant le meurtre de Sonceboz Image: KEYSTONE

Fusillade sordide à Sonceboz: on en sait plus

Vendredi 24 février, un homme a tiré plusieurs coups de feu dans une station service de Sonceboz, dans le Jura bernois. On en sait plus sur ses motivations et le déroulé des événements.

Le village de Sonceboz a été secoué par un meurtre sordide vendredi 24 février. Un homme a été abattu de plusieurs coups de feu à la station-service du Pierre-Pertuis. Selon Le Matin.ch, l'auteur du crime est un industriel de la région qui aurait agi par jalousie et vengeance. En effet, on en sait plus sur la relation entre le meurtrier et sa victime. L'homme de 44 ans était séparée de sa femme et sa victime était le nouveau compagnon de celle-ci.

Habitué de la station

La victime, tout d'abord, un représentant habitant Bienne, mais travaillant à Sonceboz, avait ses habitudes au shop de la station service. Un sandwich au thon et un paquet de Marlboro selon le Matin.ch. « 'Il est classe!' se disent à chaque fois les employées du shop.» Une allure élégante dans un costard qu'il portait le jour de son assassinat. Ce jour-là, il montait dans sa voiture lorsque l'ex de sa compagne ouvrit la portière.

«Deux coups de feu ont été tirés, puis son bourreau l’a empoigné, l’a extrait du véhicule pour le jeter à terre et appuyer encore deux fois sur la gachette» Le Matin.ch

Chasse à l'homme

L'auteur présumé du meurtre a lui pris la fuite en direction du col du Pierre-Pertuis, entre Sonceboz et Tavannes. La police a alors lancé une vaste chasse à l'homme pour retrouver le fuyard qui s'est finalement rendu en fin d'après-midi à un poste de douane à Bâle avant d'être placé en détention. Le Matin.ch ajoute que le tireur avait posté des aveux sur l’application Telegram, avant de se rendre: «Si jamais c’est moi qui tire sur le gars je suis déjà à Bâle vous êtes en sécurité, peace and love la famille». (cru)