Les nouvelles dispositions du droit pénal de 2024 en matière sexuelle modifient la définition du viol. Image: shutterstock

Pourquoi le nombre d'hommes portant plainte pour viol explose en Suisse



Le nombre de viols signalés a augmenté de 29% en Suisse, passant de 1086 à 1402 cas. Cela signifie qu'une plainte pour viol est déposée auprès de la police toutes les six heures.

Andreas Maurer / ch media

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Pourquoi les plaintes de viol augmentent-elles?

Entre 2015 et 2022 déjà, les plaintes pour viol avaient augmenté de 6% par an. Le criminologue Dirk Baier, de la Haute école des sciences appliquées de Zurich et de l'Université de Zurich, précise:

«Cela doit principalement être interprété comme une hausse de la propension à porter plainte.»

Le nouveau droit pénal en matière sexuelle est entré en vigueur mi-2024. Depuis lors, le principe «Non, c'est non» est ancré dans la loi. Les obstacles à la preuve sont ainsi plus bas et davantage de formes d'abus sexuels sont qualifiées de viol. Le débat de société autour de cette révision a en outre affiné la conscience de ce qui est juste ou injuste.

En 2024, les plaintes ont augmenté de 28%. Baier attribue six points de pourcentage à la propension croissante à porter plainte, et 22 points de pourcentage au durcissement du droit pénal sexuel. En 2024, le nouveau droit ne s'appliquait toutefois qu'à partir du milieu de l'année.

L'année 2025 est la première année statistique complète sous le nouveau régime légal. L'effet aurait donc pu être encore plus important cette année, estime l'expert. Pour lui, les chiffres ne sont donc pas une raison de s'alarmer: ils ne témoignent pas de davantage d'agressions, mais d'une moindre tolérance.

Qui est le plus touché?

Les changements les plus marquants concernent les mineurs. Le nombre de suspects de moins de 18 ans dans des affaires de viol augmente de 55%; celui des victimes de 32%. Le criminologue Baier suppose que les jeunes font preuve d'une plus grande sensibilité. Ils seraient en effet plus enclins à considérer un acte comme «clairement contraire à la volonté reconnaissable». Il ajoute:

«C'est probablement aussi la jeune génération qui, d'une manière générale, est de plus en plus disposée à porter plainte pour viol.»

Conclusion: chez les jeunes, les violences sexuelles n'augmentent probablement pas fortement. Mais elles sont plus souvent signalées.

Qui sont les auteurs et les victimes?

54% des suspects sont des étrangers, 57% des victimes sont des Suissesses. Deux raisons expliquent cet écart:

Premièrement, la propension à porter plainte est plus élevée lorsque les suspects sont étrangers. L'équipe de Baier a constaté, lors d'une enquête à l'échelle nationale, que des auteurs étrangers de violences sexuelles étaient dénoncés dans 16% des cas, contre seulement 7% pour les auteurs suisses.

Deuxièmement, le contexte culturel pourrait jouer un rôle. Des hommes issus de régions où prévalent des représentations de genre dépassées pourraient être davantage susceptibles de se distinguer négativement. D'autres experts, comme le psychiatre légiste Frank Urbaniok, mettent en avant cet aspect.

Pourquoi plus de victimes masculines?

En 2023, la police n'enregistrait aucune victime masculine de viol; en 2024, il y en avait 16, et en 2025 déjà 62. Cela aussi est une conséquence du nouveau droit pénal en matière sexuelle. Auparavant, seules les femmes pouvaient, par définition, être victimes de viol. Les hommes ne pouvaient être que victimes de contrainte sexuelle, ce qui est passible d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à dix ans.

Baier qualifie la nouvelle législation de «véritable succès». En effet, elle permet de recenser davantage de cas de violences sexuelles et de mettre en lumière des groupes de victimes jusqu’ici négligés. Les cas recensés correspondent aux infractions portées à la connaissance de la police, les autres restent dans l’ombre.

Quid de la hausse des féminicides?

L'année passée, la police a enregistré 34 homicides commis dans le cadre domestique. Lorsque ces actes entraînent la mort de femmes, on parle de féminicides. L'année précédente, on comptait 26 cas. Qu'il s'agisse d'un accident statistique ou du début d'une tendance reste incertain. Baier indique:

«Avec des chiffres aussi bas, il peut vite y avoir une année avec des chiffres plus élevés et une autre avec des chiffres plus bas; les tendances sont difficiles à identifier avec des chiffres aussi fluctuants.»

Baier s'attend à un recul en 2026. Après le débat intense qu'a provoqué cette période, la population et les autorités sont plus vigilantes.

Pourquoi la criminalité diminue-t-elle?

Le nombre de plaintes pénales déposées a légèrement baissé en 2025 pour la première fois depuis quatre ans. Cela tient à un recul des infractions contre le patrimoine, en particulier des vols. Les cambriolages de voitures et les vols à l'intérieur des véhicules ont notamment diminué. Les raisons pourraient en être une vigilance accrue et l'évolution des possibilités techniques de protection contre les cambriolages. Il est également possible que les criminels de passage soient moins nombreux.

La délinquance juvénile recule elle aussi à nouveau. Baier commente:

«La prévention fonctionne»

Que penser de la hausse de la violence?

Certes, le nombre total de délits violents augmente. Mais les lésions corporelles graves reculent de 11%, et les brigandages de 13%. Baier précise:

«Ce sont les deux délits violents les plus importants pour évaluer la situation dans une société.»

Car tous deux sont fréquemment signalés, ce qui n'est pas le cas pour les voies de fait et les lésions corporelles simples. Conclusion du criminologue:

«La hausse des délits violents ne m'inquiète donc pas»

Ce sont surtout les lésions corporelles graves impliquant des couteaux qui reculent (de 27%). La police a mené au cours des deux dernières années un travail de prévention intensif contre la violence au couteau dans les écoles. Baier conclut:

«La criminalité n'est pas un phénomène naturel. La société a les moyens d'agir contre elle»

Pourquoi une hausse des cambriolages?

Le nombre de cambriolages augmente chaque année depuis 2021, même si la hausse a été légère dernièrement. Les auteurs sont souvent des criminels de passage, ce qui complique le travail de la police. Du côté des vols, on a en revanche enregistré un recul de plus de 5%.

Quid des requérants d'asile mis en cause?

Moins de requérants d'asile arrivent en Suisse. Les infractions à la loi sur les étrangers reculent en conséquence.

Ce qu'il est important de garder à l'esprit

La statistique ne montre que les délits présumés qui parviennent à la connaissance de la police. Leur caractère démontrable ne sera établi que dans un second temps.