Heureusement, personne n'a été blessé dans l'incendie. Image: Police fribourgeoise

Un incendie a «complètement détruit» cette salle de gym romande

Une halle de gymnastique a été détruite par les flammes à Romont (FR). Le montant des dégâts n'a pour l'heure pas encore été estimé.

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Une halle de gymnastique a été complètement détruite par les flammes mardi soir à Romont (FR). Personne n'a été blessé, le bâtiment étant inoccupé au moment des faits, a annoncé tôt mercredi la police cantonale fribourgeoise.

La police a été alertée peu après 21h05 que de la fumée se dégageait de la halle de gymnastique des Avoines, indique-t-elle dans un communiqué. A l'arrivée des secours, le bâtiment était la proie des flammes. Une cinquantaine de pompiers ont été engagés, ils ont pu maîtriser le sinistre peu avant minuit.

La halle a été «complètement détruite», selon la police. Le montant des dégâts n'a pour l'heure pas encore été estimé. Les causes de l'incendie ne sont pas connues non plus. Une enquête a été ouverte.

Par mesure de sécurité, les habitants d'une maison se trouvant à proximité immédiate de la halle de gymnastique ont été évacués et relogés pour la nuit chez des proches. (jzs/ats)