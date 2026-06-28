Un homme saute dans l'Aar et disparaît dans les flots

La police cantonale argovienne a dû intervenir pour un nouvel accident de baignade dans l'Aar. Keystone

Un nouvel accident de baignade s'est produit samedi soir dans l'Aar, au lendemain de deux cas similaires en Argovie. Un homme de 28 ans est porté disparu.

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Un nouvel accident de baignade s'est produit samedi soir dans le canton d'Argovie. Un jeune Pakistanais de 28 ans a été emporté par le courant après un saut dans l'Aar à Windisch. L'homme n’avait pas encore été retrouvé dimanche à la mi-journée.

Des gens ont essayé de le dissuader

L'homme a sauté dans la rivière vers 19 heures 45 depuis une passerelle, a indiqué dimanche la police argovienne. Plusieurs personnes présentes sur place ont tenté de l'en dissuader, mais sans succès. Le jeune homme a plongé, refait surface, crié à l'aide puis disparu dans les eaux.

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Les opérations de recherche, lancées immédiatement avec plusieurs patrouilles de police et un hélicoptère de sauvetage, ont duré plusieurs heures. L'homme n’a jusqu'à présent pas été retrouvé. Les recherches se poursuivent.

Vendredi soir déjà, des accidents de baignade se sont produits dans le canton d'Argovie, dans la Reuss et dans le Rhin. Un homme a perdu la vie dans le Rhin, un autre est toujours porté disparu dans la Reuss. Une autre personne a été sauvée in extremis du Rhin. (btr/ats)