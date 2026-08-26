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Attention à cette arnaque au leasing de voitures dans le Jura

Jura: cas de recrutement pour signer des contrats de leasing
Une fois le contrat signé, la voiture est remise à des tiers et peut rapidement quitter la Suisse (image d'illustration)Image: Shutterstock

Attention à cette arnaque au leasing de voitures en Suisse romande

La police jurassienne alerte sur des cas de recrutement de jeunes adultes pour signer des contrats de leasing dans le canton. Ceux-ci s'exposent à de «lourdes conséquences» financières et pénales.
26.08.2026, 11:0126.08.2026, 11:01

Des personnes sont approchées dans le canton du Jura pour conclure, en leur nom, des contrats de leasing pour des véhicules qui sont ensuite remis à des tiers. La police cantonale met en garde contre une pratique qui vise avant tout les jeunes adultes.

Le procédé peut entraîner de «lourdes conséquences» financières et pénales, a indiqué mercredi la police cantonale jurassienne. A ce jour, quatre cas ont été portés à la connaissance des autorités. Une fois le contrat signé et la voiture obtenue, celle-ci est remise à des tiers et peut rapidement quitter la Suisse.

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Les véhicules peuvent alors être utilisés dans le cadre d'activités criminelles, saisis par les autorités ou simplement disparaître. Le problème est que la personne qui a signé le contrat reste «officiellement» liée à la voiture et au contrat de leasing. Elle s'expose à des amendes et des prétentions financières du prestataire.

La police affirme poursuivre pour l'heure ses investigations concernant les cas constatés récemment dans le canton du Jura, précise le communiqué. (jzs/ats)

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