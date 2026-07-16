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Neuchâtel: Une femme agressée au couteau par son ex-compagnon

Une femme agressée au couteau par son ex-compagnon à Neuchâtel

Une femme a été agressée au couteau mercredi soir par son ancien compagnon à Chambrelien (NE). Son père, qui a tenté de s&#039;interposer, a également été blessé. Le suspect a été arrêté. (illustratio ...
Un homme arrêté après une violente agression à Chambrelien (NE).Image: KEYSTONE
Une femme a été agressée au couteau mercredi soir par son ancien compagnon à Chambrelien (NE). Son père, qui a tenté de s'interposer, a également été blessé. Le suspect a été arrêté.
16.07.2026, 19:3416.07.2026, 19:34

Un homme a agressé mercredi soir son ex-compagne avec un couteau à Chambrelien (NE). Cette dernière, ainsi que son père, qui s'est interposé, ont subi des blessures superficielles. L'auteur présumé a été interpellé. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, l'homme avait été maîtrisé par des voisins et des passants, indique jeudi la police cantonale neuchâteloise.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect s'est introduit dans le jardin de la propriété familiale. Après qu'il a été repéré, une altercation a éclaté entre lui et son ex-compagne, au cours de laquelle elle a été blessée. Son père est alors intervenu et a également été blessé, explique la police. La mère de la victime a aussi été légèrement blessée après une chute survenue durant les événements.

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L'homme a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette agression. Une demande de mise en détention provisoire a été adressée au Tribunal des mesures de contrainte.

Le prévenu conteste les faits reprochés et livre une version opposée à celle des victimes, précise la police. (mbr/ats)

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