Le policier acquitté pour avoir abattu Hervé retourne au tribunal

Marilyn Manson a été de nouveau accusé de viol

Quelques mois après les accusations de l'actrice Esmé Bianco, une deuxième plainte a été déposée vendredi contre le chanteur américain Marilyn Manson.

La plainte a été déposée à Los Angeles par une jeune femme dont l'identité n'est pas dévoilée et qui dit avoir commencé à fréquenter le chanteur en 2011.

Elle accuse Manson de l'avoir «violée et agressée sexuellement de manière répétée». Le chanteur lui aurait également fait voir une vidéo dans laquelle il ligote une jeune fan sur une chaise pour l'humilier et l'insulter, avant de l'obliger à boire un verre d'urine et de la menacer à l'aide d'une arme à feu.

Un membre de l'entourage de Manson a …