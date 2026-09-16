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La directrice du Seco Helene Budliger annonce sa démission

La directrice du Seco démissionne

La secrétaire d’État à l'économie Helene Budliger Artieda va démissionner du Seco à la fin mars 2027.
16.09.2026, 15:3516.09.2026, 15:52

La secrétaire d’État à l'économie Helene Budliger Artieda va démissionner du Seco à la fin mars 2027. La directrice compte relever un nouveau défi professionnel, indique mercredi le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

Mme Budliger Artieda dirige le Seco depuis août 2022. Les accords de libre-échange avec l'Inde et les Etats du Mercosur ont été signés durant son mandat. C'est également sous sa direction que la Suisse et les Etats-Unis sont parvenus, en novembre 2025, à un accord sur les droits de douane. Les deux parties ont signé une déclaration d'intention visant à réduire de 39 à 15% les droits de douane américains à l'importation de nombreux produits en provenance de Suisse.

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Helene Budliger Artieda a commencé sa carrière au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en 1985. Elle a ensuite effectué plusieurs missions à l'étranger et dirigé un office du DFAE, avant d'être nommée ambassadrice en Afrique du Sud, puis en Thaïlande. (ats/fv)

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