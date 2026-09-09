Une explosion frappe une centrale des CFF au Tessin. Image: SBB

Explosion dans une centrale électrique CFF au Tessin: des blessés graves

Une explosion s’est produite mercredi matin dans la centrale hydroélectrique de Ritom, à Piotta. On compte deux blessés graves.

Plus de «Suisse»

Une explosion s’est produite mercredi matin dans la centrale hydroélectrique de Ritom, à Piotta (TI), rapporte le portail tio.ch. Deux personnes ont été grièvement blessées L’incident aurait eu lieu peu après 9h30. L'accident a également endommagé une partie du bâtiment.

L’explosion a largement mobilisé les secours. Un hélicoptère de la Rega aurait également été mobilisé et la police aurait bouclé le secteur. La police cantonale tessinoise a confirmé à la chaîne publique RSI qu’une intervention était en cours.

«Les patrouilles sont mobilisées, mais il est encore trop tôt pour fournir davantage de précisions»

L’origine de l’explosion reste inconnue. On ignore également si des personnes ont été touchées. RescueMedia rapporte que certaines parties du bâtiment se seraient effondrées et que plusieurs personnes auraient été blessées. Ces informations n’ont toutefois pas pu être confirmées.

La société exploitant Ritom appartient à 75% au canton du Tessin et aux CFF. La centrale a été construite en 1917, tandis que la nouvelle installation doit entrer en service en 2027.

Développement suit... (jah)