ciel couvert15°
DE | FR
burger
Suisse
Police

Une explosion frappe une centrale électrique CFF au Tessin

Explosion dans une centrale tessinoise: deux personnes portées disparues
Une explosion frappe une centrale des CFF au Tessin.Image: SBB

Explosion dans une centrale électrique CFF au Tessin: des blessés graves

Une explosion s’est produite mercredi matin dans la centrale hydroélectrique de Ritom, à Piotta. On compte deux blessés graves.
09.09.2026, 11:4109.09.2026, 12:30

Une explosion s’est produite mercredi matin dans la centrale hydroélectrique de Ritom, à Piotta (TI), rapporte le portail tio.ch. Deux personnes ont été grièvement blessées L’incident aurait eu lieu peu après 9h30. L'accident a également endommagé une partie du bâtiment.

L’explosion a largement mobilisé les secours. Un hélicoptère de la Rega aurait également été mobilisé et la police aurait bouclé le secteur. La police cantonale tessinoise a confirmé à la chaîne publique RSI qu’une intervention était en cours.

«Les patrouilles sont mobilisées, mais il est encore trop tôt pour fournir davantage de précisions»

L’origine de l’explosion reste inconnue. On ignore également si des personnes ont été touchées. RescueMedia rapporte que certaines parties du bâtiment se seraient effondrées et que plusieurs personnes auraient été blessées. Ces informations n’ont toutefois pas pu être confirmées.

La société exploitant Ritom appartient à 75% au canton du Tessin et aux CFF. La centrale a été construite en 1917, tandis que la nouvelle installation doit entrer en service en 2027.

Développement suit... (jah)

L'actu en Suisse c'est par ici
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
2
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
de Dominic Kobelt
«C&#039;est surréaliste»: sa commande AliExpress l&#039;envoie au tribunal
2
«C'est surréaliste»: sa commande AliExpress l'envoie au tribunal
de Philipp Eller
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
6
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
3
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
de Antoine Menusier
«Enfant, il parlait à peine»: le passé du tireur jurassien présumé se précise
4
«Enfant, il parlait à peine»: le passé du tireur jurassien présumé se précise
de Andreas Maurer, Benno Kälin
Dénouement dans l&#039;affaire de l&#039;éboulement mortel à Bondo
Dénouement dans l'affaire de l'éboulement mortel à Bondo
Thèmes
Le sexisme d'un groupe de visiteurs provoque une grève à la Tour Eiffel
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Voici de combien les primes maladie devraient augmenter en 2027
Selon une analyse du comparateur bonus.ch, les primes maladie devraient grimper d'environ 5% l'an prochain. Il s'agirait de la cinquième hausse en autant d'années.
Le jour tant redouté approche: ces prochaines semaines, la Confédération va annoncer les primes maladie pour l'année 2027. Et autant le dire tout de suite: les assurés auraient meilleur temps d'enterrer tout espoir d'accalmie. C'est, en tout cas, ce qu'affirme le comparateur en ligne bonus.ch ce mardi:
L’article