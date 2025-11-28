Cette arnaque téléphonique usurpe le numéro de la police de Nyon

Cette arnaque usurpe le numéro de la police de Nyon
François Nanchen, inspecteur principal adjoint de la Police cantonale vaudoise, utilise les réseaux sociaux pour prévenir la criminalité. Son compte Instagram eCop.François cumule près de 100 000 abonnés. Vendredi, il a à nouveau pris la parole en vidéo afin de mettre en garde contre une nouvelle arnaque téléphonique qui sévit depuis ce jeudi 27 novembre.
Le numéro de la police de Nyon usurpé
Comment fonctionne la supercherie? C'est simple: «les brigands», comme les appelle François Nanchen, se font passer pour de faux policiers et appellent principalement des personnes âgées sur leur ligne fixe. Ils leur disent qu'il y a des transactions frauduleuses sur leur compte en banque et expliquent que des collègues vont venir récupérer leurs cartes de crédit et code pin à leur domicile dans quelques minutes «pour mettre tout ça à l'abri».
Pour réaliser ce tour de passe-passe, les escrocs utilisent des applications qui ne piratent pas un numéro, mais qui l'affichent simplement sur le téléphone des personnes contactées.
Comment se protéger?
François Nanchen recommande aux gens qui le suivent sur les réseaux sociaux de mettre en garde leurs parents ou grands-parents de l'existence de cette arnaque. Et de les aider à retirer leur numéro des annuaires téléphoniques en ligne, «la base de données des bandits».
Il ajoute:
Il n'est surtout pas recommandé «de taper la discut' à ces malandrins», conclut-il.
La vidéo en question:
Depuis une année, l'inspecteur principal adjoint de la Police cantonale vaudoise alerte ses abonnés sur ce genre d'arnaque qui sévit en Suisse. «Je suis désolé de poster un peu toujours les mêmes choses, mais la prévention, c’est beaucoup de la répétition», écrit-il. (ag)