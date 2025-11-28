en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Arnaque

Cette arnaque téléphonique usurpe le numéro de la police de Nyon

Cette arnaque usurpe le numéro de la police de Nyon

Sur Instagram, eCop François met en garde contre des «bandits» qui se font passer pour des policiers nyonnais au téléphone. Comment déceler l'arnaque et se protéger? Réponses.
28.11.2025, 16:4328.11.2025, 16:43

François Nanchen, inspecteur principal adjoint de la Police cantonale vaudoise, utilise les réseaux sociaux pour prévenir la criminalité. Son compte Instagram eCop.François cumule près de 100 000 abonnés. Vendredi, il a à nouveau pris la parole en vidéo afin de mettre en garde contre une nouvelle arnaque téléphonique qui sévit depuis ce jeudi 27 novembre.

Ce policier vaudois est passé «du pire boulot au meilleur»

Le numéro de la police de Nyon usurpé

Comment fonctionne la supercherie? C'est simple: «les brigands», comme les appelle François Nanchen, se font passer pour de faux policiers et appellent principalement des personnes âgées sur leur ligne fixe. Ils leur disent qu'il y a des transactions frauduleuses sur leur compte en banque et expliquent que des collègues vont venir récupérer leurs cartes de crédit et code pin à leur domicile dans quelques minutes «pour mettre tout ça à l'abri».

«La vraie police ne fait pas ça. Les brigands usurpent le numéro de téléphone de la gendarmerie de Nyon»
eCop François

Pour réaliser ce tour de passe-passe, les escrocs utilisent des applications qui ne piratent pas un numéro, mais qui l'affichent simplement sur le téléphone des personnes contactées.

Comment se protéger?

François Nanchen recommande aux gens qui le suivent sur les réseaux sociaux de mettre en garde leurs parents ou grands-parents de l'existence de cette arnaque. Et de les aider à retirer leur numéro des annuaires téléphoniques en ligne, «la base de données des bandits».

Attention: les arnaques immobilières se multiplient en Suisse

Il ajoute:

«Si ce que dit le policier est bizarre et douteux, raccrochez et rappelez le numéro. Ça s'appelle un contre-appel. Vous tomberez sur le vrai poste de gendarmerie. Ou appelez le 117»
eCop François

Il n'est surtout pas recommandé «de taper la discut' à ces malandrins», conclut-il.

La vidéo en question:

Vidéo: watson

Depuis une année, l'inspecteur principal adjoint de la Police cantonale vaudoise alerte ses abonnés sur ce genre d'arnaque qui sévit en Suisse. «Je suis désolé de poster un peu toujours les mêmes choses, mais la prévention, c’est beaucoup de la répétition», écrit-il. (ag)

Plus d'histoires d'arnaque:
Attention à cette arnaque Swiss: j'ai failli me faire plumer
4
Attention à cette arnaque Swiss: j'ai failli me faire plumer
de Sabine Kuster
Des milliers de Suisses ont reçu cet appel téléphonique suspect
3
Des milliers de Suisses ont reçu cet appel téléphonique suspect
de Oliver Wietlisbach
Arnaques dans le canton de Vaud: un faux policier arrêté
Arnaques dans le canton de Vaud: un faux policier arrêté
Festivals suisses: comment éviter les faux billets
Festivals suisses: comment éviter les faux billets
Thèmes
Les policiers romands porteront le même uniforme
1 / 15
Les policiers romands porteront le même uniforme

La police vaudoise
source: clcpc
partager sur Facebookpartager sur X
Une Thaïlandaise de 65 ans se réveille juste avant sa crémation
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le Conseil d'Etat vaudois a choisi ses vins et fromage
Le gouvernement vaudois a sélectionné les produits qui seront servis lors des manifestations officielles en 2026.
Le Conseil d'Etat vaudois a choisi ses vins et son fromage d'honneur pour 2026. Pour le blanc, il a sélectionné L'Ovaille 1er Grand cru (Yvorne) de la maison Hammel à Rolle, AOC Chablais, millésime 2024. Et pour le rouge, il a désigné le Gamay Confidentiel du Château de Valeyres, Côtes de l'Orbe AOC, millésime 2023.
L’article