Cette arnaque téléphonique usurpe le numéro de la police de Nyon

Cette arnaque usurpe le numéro de la police de Nyon

Sur Instagram, eCop François met en garde contre des «bandits» qui se font passer pour des policiers nyonnais au téléphone. Comment déceler l'arnaque et se protéger? Réponses.

François Nanchen, inspecteur principal adjoint de la Police cantonale vaudoise, utilise les réseaux sociaux pour prévenir la criminalité. Son compte Instagram eCop.François cumule près de 100 000 abonnés. Vendredi, il a à nouveau pris la parole en vidéo afin de mettre en garde contre une nouvelle arnaque téléphonique qui sévit depuis ce jeudi 27 novembre.

Le numéro de la police de Nyon usurpé

Comment fonctionne la supercherie? C'est simple: «les brigands», comme les appelle François Nanchen, se font passer pour de faux policiers et appellent principalement des personnes âgées sur leur ligne fixe. Ils leur disent qu'il y a des transactions frauduleuses sur leur compte en banque et expliquent que des collègues vont venir récupérer leurs cartes de crédit et code pin à leur domicile dans quelques minutes «pour mettre tout ça à l'abri».

«La vraie police ne fait pas ça. Les brigands usurpent le numéro de téléphone de la gendarmerie de Nyon» eCop François

Pour réaliser ce tour de passe-passe, les escrocs utilisent des applications qui ne piratent pas un numéro, mais qui l'affichent simplement sur le téléphone des personnes contactées.

Comment se protéger ?

François Nanchen recommande aux gens qui le suivent sur les réseaux sociaux de mettre en garde leurs parents ou grands-parents de l'existence de cette arnaque. Et de les aider à retirer leur numéro des annuaires téléphoniques en ligne, «la base de données des bandits».

Il ajoute:



«Si ce que dit le policier est bizarre et douteux, raccrochez et rappelez le numéro. Ça s'appelle un contre-appel. Vous tomberez sur le vrai poste de gendarmerie. Ou appelez le 117» eCop François

Il n'est surtout pas recommandé «de taper la discut' à ces malandrins», conclut-il.

La vidéo en question: Vidéo: watson

Depuis une année, l'inspecteur principal adjoint de la Police cantonale vaudoise alerte ses abonnés sur ce genre d'arnaque qui sévit en Suisse. «Je suis désolé de poster un peu toujours les mêmes choses, mais la prévention, c’est beaucoup de la répétition», écrit-il. (ag)