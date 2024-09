Cinq cas d'arnaque aux faux policiers en 48 heures à Neuchâtel

Depuis vendredi, des individus se faisant passer pour des policiers ont contacté par téléphone des personnes âgées, affirmant que leur compte bancaire avait été piraté. Image: KEYSTONE

Cinq arnaques aux faux policiers ont été déjouées à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds grâce à la vigilance des victimes.

Pas moins de cinq arnaques aux faux policiers ont été dénoncées à la police ces 48 dernières heures à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. La plupart des victimes, des personnes âgées, ont bien réagi en faisant appel à leurs proches, qui ont averti la police. Les préjudices sont faibles.

Depuis vendredi, des individus se faisant passer pour des policiers ont contacté par téléphone des personnes âgées, affirmant que leur compte bancaire avait été piraté. Un complice s'est ensuite rendu au domicile des victimes, se présentant également comme un policier. Il en a profité pour récupérer les cartes bancaires, et leurs codes, dans le but de tenter des prélèvements frauduleux, indique la police neuchâteloise samedi dans un communiqué.

Ce genre d'arnaques se multiplie ces dernières années. En juillet dernier, la police neuchâteloise a ainsi interpellé deux hommes en ville de Neuchâtel accusés d'arnaques aux faux policiers. Un important butin a été récupéré. Les malfrats sont âgés d'une vingtaine d'années et domiciliés en France. Ils ont été interpellés à la suite d'un coup manqué.

La police neuchâteloise alerte sur une augmentation des arnaques aux faux policiers et banquiers dans le canton de Neuchâtel et, plus généralement, en Suisse romande. Les personnes âgées étant principalement ciblées, il est important de les mettre en garde. Aucun policier ou banquier ne vient chez les gens pour prendre en charge des bijoux ou des cartes de crédit, rappelle la police. (chl/ats)