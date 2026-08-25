Un mystérieux squelette découvert à Zurich interroge toujours

Le squelette découvert dans une gaine d’aération à Zurich en 2024 a enfin été identifié. Mais la manière dont l’homme est mort reste mystérieuse.

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La macabre découverte a eu lieu en 2024, lors de travaux sur la Langstrasse, à Zurich. Des ouvriers ont retrouvé un crâne et plusieurs ossements dans une gaine d’aération, avant de prévenir la police municipale. L’identité de la victime était alors inconnue.

On en sait désormais davantage. Selon le Tages-Anzeiger, les ossements sont ceux d’un Italien de 48 ans venu à Zurich en 2022 pour assister à la Street Parade. Il est mort durant ce week-end-là.



Les circonstances de son décès restent toutefois mystérieuses. L’enquête n’a pas permis de déterminer s’il est mort accidentellement, de causes naturelles ou à la suite de l’intervention d’un tiers. Aucune de ces hypothèses n’a pu être exclue.

L’examen médico-légal a notamment été compliqué par les conditions dans lesquelles les ossements ont été découverts. Certains ont pu être endommagés lors des travaux de démolition, a indiqué le Ministère public zurichois au quotidien.



La Street Parade de Zurich, ici lors de l’édition 2026. L’homme identifié s’était rendu dans la ville pour assister à l’événement en 2022. Keystone

On ignore également si l’Italien a pu se rendre à la Street Parade ou s’il est mort en chemin. La manière dont son corps s’est retrouvé dans la gaine d’aération demeure elle aussi inexpliquée.



Malgré toutes ces zones d’ombre, l’enquête a été provisoirement suspendue en mars 2026. Elle ne reprendra que si de nouveaux éléments apparaissent. (vro/jah)

