Un camion-citerne renverse 2000 litres de petit-lait dans un champ

Une patrouille de police, une ambulance ainsi que les pompiers de la Base de départ d’Orsonnens et Romont se sont rendus sur les lieux. Les agents ont pu établir que le camion circulait de Massonens en direction de Grangettes.

Un camion-citerne transportant du petit-lait s'est renversé lundi à Grangettes-près-Romont, dans le canton de Fribourg . Le conducteur âgé de 19 ans a été légèrement blessé et 2000 litres environ de ce liquide se sont écoulés dans un champ.

