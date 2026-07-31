Un policier suisse surpris en plein vol à la Migros
Un policier municipal de Binningen (BL) a été surpris en train de voler des marchandises d'une valeur inconnue à une caisse en libre-service d'une succursale Migros, alors qu'il était en uniforme. Les faits remontent à plusieurs mois, mais n'ont été révélés que récemment, à la suite d'une enquête de Prime News.
Le conseiller communal chargé de la police, Marc Schinzel, a confirmé au média que la commune avait été informée d'un vol commis par un policier municipal. Ses supérieurs l'ont immédiatement confronté aux faits et il a été suspendu le jour même.
Selon Marc Schinzel, il s'agissait d'un policier municipal de longue date, qui avait toujours accompli son travail avec loyauté. L'intéressé a ensuite présenté sa démission, mettant ainsi fin à ses rapports de travail.
La commune a réagi sans délai
Interrogé sur les raisons pour lesquelles la commune n'avait pas communiqué jusqu'ici sur cette affaire, Marc Schinzel assure que la Municipalité est consciente de l'intérêt public quant à l'intégrité des policiers, mais il précise:
Le conseiller communal souligne enfin que le travail de la police locale est généralement très apprécié. Cette infraction n'a pas été tolérée et la commune a réagi sans délai, ce qui est, selon lui, le plus important. Le poste a depuis été repourvu. (vro/trad.jzs)