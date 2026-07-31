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Un policier suisse surpris en plein vol à la Migros

Un policier municipal accusé de vol à une caisse automatique chez Migros a été suspendu (image d&#039;illustration)
Un policier bâlois a été pincé à une caisse automatique de Migros (image d'illustration).Image: Keystone

Un policier suisse surpris en plein vol à la Migros

A Binningen (BL), un agent municipal a été pincé à une caisse en libre-service d'une succursale Migros. Il a depuis présenté sa démission.
31.07.2026, 08:1431.07.2026, 08:14

Un policier municipal de Binningen (BL) a été surpris en train de voler des marchandises d'une valeur inconnue à une caisse en libre-service d'une succursale Migros, alors qu'il était en uniforme. Les faits remontent à plusieurs mois, mais n'ont été révélés que récemment, à la suite d'une enquête de Prime News.

Le conseiller communal chargé de la police, Marc Schinzel, a confirmé au média que la commune avait été informée d'un vol commis par un policier municipal. Ses supérieurs l'ont immédiatement confronté aux faits et il a été suspendu le jour même.

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Selon Marc Schinzel, il s'agissait d'un policier municipal de longue date, qui avait toujours accompli son travail avec loyauté. L'intéressé a ensuite présenté sa démission, mettant ainsi fin à ses rapports de travail.

La commune a réagi sans délai

Interrogé sur les raisons pour lesquelles la commune n'avait pas communiqué jusqu'ici sur cette affaire, Marc Schinzel assure que la Municipalité est consciente de l'intérêt public quant à l'intégrité des policiers, mais il précise:

«Nous ne communiquons jamais sur la fin des rapports de travail, que la résiliation émane de l'employeur ou de l'employé»

Le conseiller communal souligne enfin que le travail de la police locale est généralement très apprécié. Cette infraction n'a pas été tolérée et la commune a réagi sans délai, ce qui est, selon lui, le plus important. Le poste a depuis été repourvu. (vro/trad.jzs)

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