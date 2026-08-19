Malgré quatre pneus crevés, le conducteur a poursuivi sa route jusqu’en France. Image: OFDF

Une folle course-poursuite en Romandie s'est terminée en France

Quatre individus ont été arrêtés en France voisine dans une voiture volée à Bienne. Le conducteur a multiplié les infractions et poursuivi sa fuite malgré quatre pneus crevés.

Plus de «Suisse»

Quatre ressortissants français qui avaient volé une voiture haut de gamme dans un garage à Bienne ont été arrêtés par des patrouilles de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) après une course-poursuite dans le canton du Jura. L'arrestation a eu lieu en France voisine, à une vingtaine de km de la frontière.

Circulant sur l’A16, puis à Saint-Ursanne (JU) et enfin au-delà de la frontière, le conducteur a commis de nombreuses infractions routières avant d'être arrêté avec trois passagers le 9 août. Les individus domiciliés en France sont âgés de 19, 22, 23 et 25 ans.

Le véhicule signalé volé a été repéré à l’entrée de l’A16 à Chevenez (JU) par une patrouille de l’OFDF. Le conducteur a refusé de s’arrêter et pris la fuite en multipliant les manœuvres dangereuses dans le tunnel bidirectionnel du Mont-Terri et à Saint-Ursanne (JU). Il a poursuivi sa course sur l'A16 en direction inverse cette fois.

Des objets pouvant servir à commettre des cambriolages

Plusieurs patrouilles de l’OFDF, de la police cantonale jurassienne et de la police municipale de Porrentruy (JU) ont été mobilisées. En dépit de «stop-sticks» qui ont crevé les quatre pneus, le conducteur a poursuivi sa route jusqu’en France, a indiqué mercredi l'OFDF.

Avec l’accord des autorités compétentes françaises, les patrouilles ont poursuivi leur intervention au-delà de la frontière. Le véhicule a finalement été stoppé à Wolschwiller (F). Des objets pouvant servir à commettre des cambriolages ont été découverts dans le coffre. Les quatre occupants ont été remis à la gendarmerie nationale. (jzs/ats)