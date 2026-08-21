Dans les villes suisses, huit dépassements sur dix se font à moins de 1,5 mètre de distance. Image: Shutterstock

Ce phénomène dans les villes suisses met «des vies en danger»

Les voitures frôlent les cyclistes dans les villes suisses, dénonce l'Association transports et environnement (ATE). L'organisation veut inscrire une distance minimale dans la loi.

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Les véhicules motorisés dépassent généralement les cyclistes en laissant une distance latérale insuffisante dans les villes suisses, selon l'ATE. L'organisation demande qu'une distance minimale de dépassement de 1,5 mètre soit inscrite dans la loi.

Dans les villes suisses, huit dépassements sur dix se font à moins de 1,5 mètre de distance. Dans plus d'un tiers des cas, elle est même inférieure à un mètre, écrit l'Association transports et environnement (ATE) dans un communiqué publié vendredi.

Actuellement, la loi exige uniquement que les véhicules motorisés respectent une «distance suffisante» pour dépasser des vélos et qu'ils aient «particulièrement égard» aux cyclistes. Elle transforme le dépassement en «une question d'appréciation qui peut mettre des vies en danger», estime Edward Weber, de l'ATE, cité dans le communiqué.

Le danger est plus grand sur les routes principales

L'ATE et la Haute école spécialisée de Suisse orientale (OST) ont étudié les dépassements sur les principaux itinéraires cyclables de sept villes de Suisse, dont Berne, Zurich, Genève et Sion. La distance moyenne n'était que de 120 centimètres, écrit-elle. Les différences entre les sept villes étaient faibles.

Selon l'étude, le danger est plus grand sur les routes principales, avec 9,2 dépassements par kilomètre contre 1,5 sur les axes secondaires. Même en présence d'une remorque pour enfants, la distance de dépassement est «presque aussi faible».

Des infrastructures comme des pistes cyclables séparées ou des bandes cyclables plus larges permettent d'augmenter la distance. Le 30 km/h rend par ailleurs les dépassements moins éprouvants et peut réduire la gravité des accidents. (jzs/ats)