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Un nonagénaire percute un mur et meurt près de Fribourg

Police cantonale Fribourgeoise
Image d'illustrationImage: Police cantonale Fribourgeoise

Un nonagénaire percute un mur et meurt près de Fribourg

Un accident de la circulation a coûté la vie à un homme de 90 ans à Epagny (FR).
26.08.2026, 15:0726.08.2026, 15:07

Un automobiliste de 90 ans a perdu la vie mardi après-midi dans un accident de la circulation à Epagny (FR). Son véhicule a quitté la chaussée avant de percuter un mur, a indiqué mercredi la police cantonale fribourgeoise.

L’accident s’est produit vers 15h15 sur la route cantonale de l’Intyamon. Le nonagénaire circulait de Bulle en direction de Rougemont lorsque, dans une courbe, il a dévié sur la gauche et heurté un mur bordant la chaussée. La voiture a ensuite terminé sa course hors de la route.

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Malgré l’intervention rapide des secours, le conducteur est décédé sur place. La circulation a été perturbée durant environ quatre heures. Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes de l’accident. (jzs/ats)

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