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Il avait tenté de tuer le mari de sa maîtresse avec un marteau

Le Tribunal fédéral a condamné un homme qui avait tenté de tuer le mari de son ex-maîtresse en 2023. L'agresseur avait attaqué sa victime à l'aide d'un marteau et d'un couteau, et avait fait creuser une fosse pour faire disparaître le corps.

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Dans le canton de Zoug, un homme a tenté de tuer à coups de marteau et de couteau le mari de son ancienne maîtresse. Il a été condamné à 15 ans de prison, comme l'a confirmé mercredi le Tribunal fédéral.

Les faits remontent à septembre 2023. L'homme n'avait pas accepté que sa maîtresse le quitte. Afin de la reconquérir, il s'est mis en tête de se débarrasser du mari.

Il avait attiré ce dernier dans une embuscade en lui envoyant un courriel anonyme lui révélant la liaison de son épouse. Il lui avait fixé un rendez-vous à trois heures du matin pour lui donner des informations sur cette liaison.

Pas de blessures graves

Lors du rendez-vous, l'homme s'était approché par derrière du mari, un marteau de trois kilos à la main. Il lui avait ensuite asséné un coup sur le crâne.

La victime avait chancelé. Son agresseur avait alors empoigné le couteau de 20 centimètres qu'il avait emporté, pour ensuite poignarder le mari à plusieurs reprises, visant le coeur.

Le mari avait réussi à se défaire de son agresseur. Malgré les coups infligés, il s'en était sorti sans blessures graves, ne souffrant que de coupures et d'entailles plus ou moins profondes.

Les juges zougois ont retenu contre l'amant la tentative de meurtre et l'ont condamné en avril de cette année à une peine de 15 ans de prison, ce qu'a confirmé le Tribunal fédéral.

Recours

L'amant agresseur a fait recours en alléguant qu'il ne voulait que blesser le mari. Il avait ajouté n'avoir pas frappé fort, comme le démontre selon lui le peu de gravité des blessures. Ainsi, il n'aurait commis que des lésions corporelles simples et une tentative de lésions corporelles graves, et non pas une tentative de meurtre, a-t-il plaidé.

Les juges ont retenu que l'homme avait minutieusement planifié son acte. Il avait fait des recherches sur Internet sur les blessures mortelles par arme blanche.

Il avait même fait creuser une fosse pour faire disparaître le corps. Il avait en outre rédigé une lettre d'adieu signé du nom de sa victime. Peu lui importait que des enfants perdent leur père, ont relevé les juges.

Au vu de tous ces indices, les juges ont retenu que l'amant avait agi avec l'intention de tuer le mari. Que ce dernier n'ait au bout du compte – et heureusement- souffert que de lésions de moyenne gravité n'y change rien.

L'agresseur devra en outre verser 40 000 francs à sa victime à titre de tort moral. (ats)