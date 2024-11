La police refoule 1500 personnes à la frontière germano-suisse

Sur ordre du ministère allemand de l'Intérieur, la police fédérale effectue des contrôles à toutes les frontières intérieures de l'espace Schengen, notamment aux postes-frontières de Bâle, d'Argovie, de Zurich, de Schaffhouse et de Thurgovie. (sda/ats)

Au total, 2204 entrées non autorisées ont été constatées dans le Land allemand du Bade-Wurtemberg:

Un bilan des contrôles à l'intérieur de l'espace Schengen publié mardi indique qu'environ 1500 personnes ont été refoulées aux frontières avec la Suisse entre mi-septembre et fin octobre.

