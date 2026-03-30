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270 kg de baklavas non déclarés dans une voiture suisse

Des baklavas frais (image d'illustration).
Des baklavas frais (image d'illustration). keystone

270 kg de baklavas non déclarés dans une voiture suisse

Intercepté mi-mars à la douane de Kreuzlingen (TG), un ressortissant turc transportait 270 kg de baklavas et autres pâtisseries non déclarés à bord d'un véhicule immatriculé en Suisse. Il a écopé d'une amende.
30.03.2026, 11:0631.03.2026, 10:59

Un ressortissant turc transportant 270 kg de baklavas et autres pâtisseries non déclarés à bord d'un véhicule immatriculé en Suisse a été intercepté mi-mars à la douane de Kreuzlingen (TG). Le conducteur a écopé d'une amende.

Incendie dans une discothèque en Allemagne

La valeur totale des pâtisseries turques non déclarées s'élevait à 2540 euros (environ 2335 francs au cours actuel), indique lundi dans un communiqué l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Selon le chauffeur, âgé de 44 ans, la livraison était destinée à un événement en Suisse.

L’homme a dû s'acquitter de plusieurs centaines de francs pour la TVA et les droits de douane non payés en plus d'une amende. Il a toutefois pu poursuivre sa route avec la marchandise. (sda/ats)

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