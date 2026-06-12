Genève: un accident mortel fait une nouvelle victime (image d'illustration). Image: KEYSTONE

Accident mortel à Genève: un piéton de 26 ans renversé

Malgré l'intervention rapide des secours, un jeune homme de 26 ans est décédé sur les lieux de l'accident survenu à Vessy.

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Un homme de 26 ans a perdu la vie jeudi soir à Genève après avoir été percuté par une voiture. Il s'agit du deuxième décès enregistré sur les routes genevoises depuis le début de l'année, selon la police cantonale.

L'accident s'est produit peu après 22 heures à l'intersection de la route de Vessy et du chemin du Pacage. D'après les premiers éléments communiqués par la police genevoise, un automobiliste, né en 2008, circulait sur la route de Vessy en direction de la route de Veyrier lorsqu'un piéton, né en 2000, a traversé la chaussée de gauche à droite par rapport au sens de circulation du véhicule.



Un choc s'est alors produit. Le piéton a été violemment projeté au sol.



Les secours sont rapidement intervenus sur place, mais n'ont pas pu sauver la victime, qui est décédée sur les lieux de l'accident.

Enquête en cours

Les circonstances exactes du drame restent pour l'heure inconnues. Une enquête a été ouverte et a été confiée à la Brigade routière et accidents (BRA), sous la direction du Ministère public genevois. Les investigations devront notamment permettre de déterminer les causes précises de la collision. (jah)