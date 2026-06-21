Un enfant disparu en Argovie après un accident de canot sur la Reuss

C'est sur la Reuss qu'a eu lieu l'accident de bateau ayant entraîné la disparition d'un enfant. Image: Keystone

Un enfant de cinq ans est porté disparu depuis samedi à Mühlau (AG) suite à un accident de canot pneumatique sur la Reuss. Les recherches se poursuivent.

Plus de «Suisse»

Un enfant de cinq ans est porté disparu depuis samedi après-midi après le chavirement d'un canot pneumatique sur la Reuss, à hauteur de Mühlau (AG). L'embarcation, qui transportait deux adultes et deux enfants, avait auparavant percuté un arbre dans la rivière.

Malgré un important dispositif de recherche déployé dans les heures qui ont suivi l'accident, le garçon n'avait toujours pas été retrouvé dimanche matin, a indiqué la police cantonale argovienne.

A propos du canton d'Argovie 👇 Ce politicien suisse n'aurait pas dû parier sur les JO

Le canot pneumatique transportait une famille de deux adultes et leurs deux enfants âgés de cinq et sept ans, a indiqué dimanche la police cantonale argovienne. Après le chavirage de l'embarcation, les parents et leur fille de sept ans sont parvenus à regagner la rive. Le garçon de cinq ans est en revanche porté disparu.

De grands moyens mis en oeuvre

D'importants moyens de recherche ont été déployés durant plusieurs heures sur l'eau, depuis les airs et le long des berges. Plusieurs patrouilles, un hélicoptère de la Rega, des drones de la police ainsi que le groupe de sauvetage fluvial de la police régionale de Brugg ont participé aux opérations.

Des plongeurs de la police cantonale zurichoise, une ambulance, l'équipe de soins du canton d'Argovie et d'autres services de secours ont également été mobilisés. La police argovienne a cependant indiqué que les recherches devaient se poursuivre dimanche matin car l'enfant n'avait pas encore été retrouvé. (btr/ats)