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Deux cambrioleurs en série jugés dans le Jura bernois

Abzeichen der Berner Polizei werden auf Polizeiuniformen fotografiert, waehrend die Rettungsuebung CONSENSUS25 vor dem Loetschberg-Basistunnel, am Samstag, 22. November 2025 in Frutigen. Die Rettungsu ...
Les deux hommes ont été arrêtés en novembre 2025 (image d'illustration).Image: KEYSTONE

Ils ont volé pour plus de 80 000 francs dans des jardins suisses

Deux cambrioleurs en série vont comparaître devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Ils seraient impliqués dans 85 cas de vols dans le canton.
12.10.2026, 09:5112.10.2026, 09:51

Deux hommes âgés de 35 ans soupçonnés d'avoir commis de nombreux vols par effraction dans des jardins communautaires et des vols de cuivre vont comparaître devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland. La valeur totale du butin s’élève à plus de 80 000 francs. Les dommages occasionnés sont estimés à 29 000 francs.

Entre début octobre et la mi-novembre 2025, 85 cas de vols ont été recensés, dont 72 vols par effraction dans des cabanons de jardin et des remises à outils situés dans des jardins communautaires à Port, Brügg, Aegerten et Bienne. Durant cette période, 13 vols de cuivre ont également été signalés sur des immeubles à Port et Nidau.

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Les deux hommes arrêtés en novembre 2025 devront répondre de vol en bande et par métier. L’un d'eux se trouve toujours en détention tandis que l’autre est en liberté, précise lundi le Ministère public Jura bernois-Seeland. Aucune date d’audience n’a été fixée. (jzs/ats)

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