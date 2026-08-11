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Un homme meurt à Zurich après avoir été blessé à l’arme blanche

Police Zurichoise (image d&#039;illustration)
Police zurichoise (image d'illustration).Image: imago-images.de

Un homme meurt à Zurich après avoir été blessé à l’arme blanche

L’hypothèse criminelle n’est pas exclue après la mort d’un homme blessé à l’arme blanche dans un logement du centre de Zurich.
11.08.2026, 12:1911.08.2026, 12:19

Le corps d'un homme sans vie a été découvert lundi en fin de journée dans un appartement en ville de Zurich. Un autre homme qui se trouvait sur place a été interpellé. La piste criminelle n'est pas exclue.

Peu après 19h30, la police municipale a été appelée dans un appartement du 4e arrondissement de Zurich pour une urgence médicale, selon un communiqué publié mardi. Sur place, les agents ont trouvé un homme inconscient, grièvement blessé à l'arme blanche. Il est décédé sur les lieux.

Un deuxième homme présent dans l'appartement a été conduit au commissariat pour interrogatoire. L'hypothèse d'un crime n'est pas écartée. Une enquête est en cours. (jah/ats)

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