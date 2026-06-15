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Voici combien de personnes ont conduit ivres dans le Jura cette année

Voici combien de personnes ont conduit ivres dans le Jura cette année
Le radar semi-stationnaire a enregistré le plus grand nombre d'infractions routières.Image: keystone/shutterstock

Voici combien de personnes ont conduit ivres dans le Jura cette année

Depuis janvier, 67 conducteurs ont été pris au volant en état d'ivresse sur les routes jurassiennes — sans compter les 18 cas liés aux drogues ou médicaments. Le bilan routier de mai 2026 de la police cantonale jurassienne révèle aussi des milliers d'excès de vitesse sanctionnés.
15.06.2026, 15:5115.06.2026, 15:51

En mai 2026, la police cantonale jurassienne a contrôlé près de 86 000 véhicules sur l'ensemble du canton, entre radars mobiles et radar semi-stationnaire. Les contrevenants n'ont pas manqué.

Le radar semi-stationnaire a enregistré le plus grand nombre d'infractions: sur les 82 373 véhicules scannés, 2531 conducteurs ont écopé d'une amende d'ordre, 27 autres font l'objet d'un rapport au Ministère public et 12 ont été signalés aux Offices cantonaux de la circulation.

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Les radars mobiles, déployés sur 25 sites — 14 en localité, 10 hors localité et 1 sur autoroute —, ont contrôlé 3905 véhicules supplémentaires. Parmi eux, 155 ont reçu une amende d'ordre, 7 ont été dénoncés au Ministère public et 1 signalé aux autorités cantonales.

Côté poids lourds, 76 véhicules et conducteurs ont été inspectés en 155 heures de contrôle. Bilan: 10 infractions constatées.

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En flagrant délit d'ivresse

Voici combien de personnes ont conduit ivres dans le Jura cette année
Image: Police Jura

En mai, 7 conducteurs ont été pris en flagrant délit d'ivresse non qualifiée et 7 autres pour ivresse qualifiée, tandis qu'une personne a été dénoncée pour conduite sous stupéfiants ou médicaments.

Voici combien de personnes ont conduit ivres dans le Jura cette année
Image: police Jura

Depuis le début de l'année, ce sont au total 20 cas d'ivresse non qualifiée, 47 cas d'ivresse qualifiée et 18 cas liés aux drogues ou médicaments qui ont été recensés sur les routes jurassiennes.

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