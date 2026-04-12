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Argovie: un automobiliste arrêté parce qu'il roulait sur sa jante

Ce Roumain a été arrêté en Suisse parce qu'il roulait sur une jante

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La police argovienne a eu une drôle de surprise en intervenant sur l'autoroute A1 (image d'illustration).Keystone
Un automobiliste roumain de 30 ans a été arrêté sur l'autoroute A1 dans la nuit de samedi à dimanche. Et pour cause: il roulait sur une jante.
12.04.2026, 11:1712.04.2026, 11:17

Un automobiliste circulant sur l'autoroute A1 a été intercepté par une patrouille de police dans la nuit de samedi à dimanche vers 03h30 à la hauteur de Lenzbourg (AG), les agents ayant été alertés par le fort bruit qu'émettait son véhicule. Pas étonnant: il manquait un pneu à la voiture de ce Roumain de 30 ans, par ailleurs en état d'ébriété avancé, qui roulait donc sur la jante.

La police argovienne a constaté qu'en plus de la roue avant droite perdue, le véhicule présentait un pare-chocs avec des dommages récents. Les policiers ont ensuite retrouvé des morceaux de pneu sur une bretelle d'accès à l'autoroute, laissant penser à une collision. Il n'a toutefois pas encore été possible de déterminer ce que la voiture avait percuté.

L'automobiliste sentait fortement l'alcool, a précisé la police argovienne. Le test d'alcoolémie a confirmé qu'il était fortement alcoolisé, a-t-elle ajouté. Le permis de conduire du trentenaire lui a retiré provisoirement et l'homme a été dénoncé au ministère public. (btr/ats)

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