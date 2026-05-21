Jacques-André Haury est le fondateur des Vert'libéraux vaudois. keystone /dr (montage)

Cet écolo romand soutient l'initiative UDC: «Méfiez-vous des sondages»

A rebours de la ligne officielle des écologistes, le député vaudois Jacques-André Haury défend un «oui» à l’initiative UDC «Pas de Suisse à 10 millions». Le Vert’libéral assume une position dissidente au sein de son camp.

Plus de «Suisse»

Ils ne sont pas nombreux et difficiles à trouver. Et pourtant. Après la publication de notre article sur le «vote caché» des écologistes en faveur de l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions», watson a pu mettre la main sur l'un d'entre eux. Un Vert'libéral qui s'apprête à voter oui et qui assume. Il s'explique.

Jacques-André Haury est membre du Grand conseil vaudois depuis 1998. Fondateur de la section cantonale du parti Vert'libéral en 2010, ce médecin de formation ira contre la recommandation de son parti et votera «oui» le 14 juin. Interview.

Vous allez voter «oui» le 14 juin, contre les recommandations de votre parti. Pourquoi?

Je suis préoccupé par les effets de la croissance démographique dans notre pays depuis longtemps. Je crois qu'il faut veiller à garder un équilibre entre la société humaine et les ressources de la nature, au risque d'avoir beaucoup de problèmes. Je pense notamment au trafic routier, à l'accès au logement, au nombre d'enfants dans les écoles, de garderies ou encore de l'engorgement des urgences des hôpitaux.

«Je crois que je ne suis pas le seul à pointer ces problèmes du doigt et que tous les partis font le même constat»

En limitant la croissance de la population, la Suisse risque de perdre sa prospérité. Est-ce vraiment le moyen adapté?

Je vais parler pour mon canton, que je connais, mais ces problèmes sont certainement adaptables à d'autres régions. La croissance de la population a eu lieu trop vite. En 2000, le canton de Vaud comptait un peu plus de 600 000 personnes. Dix ans plus tard, il atteignait 700 000 personnes. Je m'étais interrogé sur cette augmentation spectaculaire de la population et j'avais manifesté publiquement des doutes sur l'enthousiasme dont faisaient preuve nombre de mes collègues. J'avais même déposé une intervention sur le sujet de la promotion économique exogène, en 2012. Je jugeais l'attractivité naturelle du canton comme suffisante sans que l'Etat cherche à la favoriser.

«Aujourd'hui, le canton compte bientôt 900 000 personnes et tous les problèmes que j'ai vus venir depuis des années sont désormais parfaitement visibles»

Les milieux économiques et le Conseil fédéral mettent en garde contre une pénurie de main-d'œuvre. Qu'en pensez-vous?

Que cette main-d'œuvre est déjà présente parmi les 9 millions de la population suisse! Les immigrés dont nous avons besoin pour un certain nombre de domaines sont déjà ici.

«La Suisse ne sera pas privée de cette main-d'œuvre du jour au lendemain en cas d'acceptation. Cette idée est fausse»

En parallèle, il faut se poser la question et s'occuper ardemment de la formation des jeunes Suisses, pour qu'elle soit adaptée au marché du travail actuel. Avec le développement de l'intelligence artificielle, qui redistribue les cartes du monde du travail, il va falloir moins former auprès de certains métiers et beaucoup plus auprès d'autres. En fait, nous allons avoir besoin de moins de gens qui travaillent avec leurs cerveaux, et plus de gens qui travaillent avec leurs mains. Il faut se rendre compte de ce changement de paradigme.

Ne craignez-vous pas de nouvelles tensions avec l'Union européenne?

Jusqu’au seuil de 9,5 millions, il n'y aura aucune répercussion sur nos accords avec l’UE. A partir de ce seuil, s’il est atteint, l’initiative prévoit une renégociation et non une dénonciation des accords. Le but étant de ne pas atteindre 10 millions. Je pense d'ailleurs que c'est sur ce sujet que la plupart des votants vont devoir trancher: entre les préoccupations de la vie quotidienne et de l'équilibre écologique d'un côté, et la crainte de la rupture des liens avec l'UE de l'autre.

«Mais je doute que ce scénario ait lieu»

Je ne suis pas le seul à le penser: le conseiller aux Etats centriste appenzellois Daniel Fässler a fait état des mêmes doutes quant à la rupture de ces relations.

Le Vert Gerhard Andrey refusait dans nos colonnes de «traiter l'humain comme un problème écologique». Que répondez-vous à cela?

La forte croissance de l'humanité en un siècle, c'est un problème pour l'équilibre avec la nature, qu'il s'agisse des espèces animales, des végétaux ou des ressources naturelles.

«Et le problème est d'autant plus manifeste que la concentration humaine est forte»

On le voit autour des aires urbaines en Suisse, comme à l'étranger. C'est un vrai problème écologique. Du reste, je ne suis pas de ces nihilistes qui pensent que la terre irait mieux si l'humanité disparaissait. Mais à l'inverse, assurer que la croissance humaine et la limite des ressources ne sont en aucun cas liées, c'est faux.



Gerhard Andrey faisait notamment référence à l'initiative «Ecopop», en 2014. Aviez-vous voté en sa faveur?

Non, je ne l'avais pas soutenue, car je trouvais que le mécanisme proposé était beaucoup trop rigide (réd: elle prévoyait de limiter l'accroissement migratoire à 0,2% de la population résidente). Mais je trouve que l'initiative sur laquelle nous allons voter le 14 juin est plus souple. Et je pense que, si on la lit en détail, elle n'est pas si extrême.

Contrairement à une bonne partie de votre camp politique, vous assumez donc de voter «oui» à une initiative de l’UDC?

Cela m'est égal que cette proposition vienne d'un parti ou d'un autre, ces arguments me sont pertinents. On entend dire que l'UDC a d'autres idées derrière la tête et qu'il serait mal venu de voter comme je l'entends, pour cette raison. Mais je me contente de répondre à la question concrète qu'on me pose à travers cet outil qu'est l'initiative. Si l'UDC fait des propositions que je juge irrecevables par la suite, on les règlera le moment venu.

«C'est ça aussi, la discussion démocratique»

Près de 18% des électeurs PVL et 13% des Verts seraient pour l'initiative. Les électeurs écolos «dissidents» sont-ils plus nombreux, selon vous?

Ce que je peux dire, c'est que plusieurs collègues vert'libéraux sont contents que je sois sorti du bois sur la question. Sur un sujet aussi polarisé, pas mal de gens préfèrent se taire.