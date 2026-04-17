Image: KEYSTONE

Une femme décède dans un accident de la circulation à Saxon (VS)

Une motocycliste a violemment percuté un véhicule à l'arrêt jeudi après-midi entre Fully et Saxon, en Valais. Dépêchés sur les lieux, les secouristes n'ont pu que constater le décès de la victime.

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Une Suissesse âgée de 71 ans a perdu la vie jeudi dans un accident de la circulation survenu sur la route de Fully à Saxon (VS). Une violente collision s'est produite avec un véhicule à l'arrêt.

L'accident s'est produit aux alentours de 16h20 peu avant l’intersection avec le chemin des Marais Neufs, a précisé la Police cantonale valaisanne dans un communiqué vendredi.

«Pour des raisons que l’enquête devra établir, une violente collision s’est produite entre l’avant du deux-roues et l’arrière d’un véhicule automobile à l’arrêt» Police cantonale valaisanne

La motocycliste a été projetée au sol sous l'effet du choc. Dépêchés sur les lieux, les secouristes de l'OCVS144 n'ont pu que constater le décès de la victime. La conductrice de la voiture impliquée n'a, elle, pas été blessée.

La route a été fermée à la circulation durant l’intervention. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. (ats)