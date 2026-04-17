assez ensoleillé18°
DE | FR
burger
Suisse
Police

Une femme décède dans un accident de la circulation à Saxon (VS)

[Editor&#039;s note: photo mise-en-scene] Ein Polizist der Walliser Kantonspolizei fotografiert am 27. Oktober 2021 in Raron, Wallis. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Image: KEYSTONE

Une femme décède dans un accident de la circulation à Saxon (VS)

Une motocycliste a violemment percuté un véhicule à l'arrêt jeudi après-midi entre Fully et Saxon, en Valais. Dépêchés sur les lieux, les secouristes n'ont pu que constater le décès de la victime.
17.04.2026, 12:4817.04.2026, 12:48

Une Suissesse âgée de 71 ans a perdu la vie jeudi dans un accident de la circulation survenu sur la route de Fully à Saxon (VS). Une violente collision s'est produite avec un véhicule à l'arrêt.

L'accident s'est produit aux alentours de 16h20 peu avant l’intersection avec le chemin des Marais Neufs, a précisé la Police cantonale valaisanne dans un communiqué vendredi.

«Pour des raisons que l’enquête devra établir, une violente collision s’est produite entre l’avant du deux-roues et l’arrière d’un véhicule automobile à l’arrêt»
Police cantonale valaisanne

La motocycliste a été projetée au sol sous l'effet du choc. Dépêchés sur les lieux, les secouristes de l'OCVS144 n'ont pu que constater le décès de la victime. La conductrice de la voiture impliquée n'a, elle, pas été blessée.

La route a été fermée à la circulation durant l’intervention. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
de Stefan Ehrbar
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
de David Walgis
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
de Dorothea Meadows
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
de Olivier Meier
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
de Nadja Rohner
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
20 marques préférées des Suisses: Coop profite des déboires de Migros
Les consommateurs suisses recherchent de plus en plus des marques fiables. Selon une étude, cela se manifeste surtout dans le commerce de détail.
Les Suisses sont en quête de fiabilité, c'est la conclusion à laquelle parvient le BrandAsset Valuator (BAV) 2026, publié jeudi. Selon l'analyse réalisée par les agences Ogilvy Switzerland, INGO Zurich et Scholz&Friends Suisse, le paysage des marques suisses évolue «nettement en faveur des marques établies, axées sur la sécurité».
L’article