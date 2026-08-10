L'accident est survenu entre Schiers et Grüsch, dans les Grisons. Image: Police cantonale grisonne

Une violente collision frontale fait deux morts en Suisse

Un dramatique accident est survenu dimanche à Schiers (GR). Deux personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées.

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Deux personnes ont perdu la vie dimanche après-midi à Schiers (GR) dans une collision frontale entre deux voitures. Plusieurs autres occupants des véhicules ont été blessés.

Une voiture immatriculée en Suisse a dévié sur la voie opposée sur un long tronçon rectiligne entre Schiers et Grüsch, avant d’entrer en collision avec une voiture venant en sens inverse et immatriculée en Italie, a indiqué lundi la police cantonale des Grisons. Sous la violence du choc, cette dernière a été projetée contre la glissière de sécurité séparant la chaussée de la voie ferrée, avant de s’immobiliser sur le flanc.

Le conducteur de la voiture italienne et une passagère ont été mortellement blessés. Une autre passagère a été grièvement blessée. Dans la voiture suisse, le conducteur, une femme et un enfant ont été légèrement blessés.

Les blessés ont été transportés à l’hôpital, précise le communiqué de police. Quatre ambulances, trois hélicoptères, ainsi que la police et les pompiers sont notamment intervenus. De nombreuses personnes ont prodigué les premiers secours avant l’arrivée des équipes de secours.

En raison de l’accident, la route nationale N28 est restée fermée pendant environ quatre heures et demie. La circulation a été déviée. (jzs/ats)