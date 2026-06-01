Un nouveau bancomat attaqué à l'explosif en Suisse romande

Un bancomat de la banque Clientis a été visé par une attaque à l’explosif dans la nuit de dimanche à lundi à Tramelan, dans le Jura bernois.

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Nuit mouvementée pour les habitants de Tramelan, dans le Jura bernois. Un bancomat de la banque Clientis a été attaqué à l'explosif dans la nuit de dimanche à lundi. C'est le média local Ajour qui nous apprend la nouvelle.

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Deux fortes explosions ont été entendues dans la Grand-rue vers trois heures le matin, selon plusieurs témoins. Là où se trouvait auparavant le bancomat ne semble subsister qu'un trou béant, au vu des images qui nous parviennent.

La zone avant l'attaque 👇 google maps

Des traces d'effraction ainsi qu'une longue traînée de débris en face de l'établissement peuvent être vues sur les images. On remarque aussi que la police a déjà déposé des numéros pour procéder à son enquête.

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La rue a été bouclée par la police et «une déviation a été mise en place». La police doit communiquer davantage sur cet évènement dans la journée.

(acu)