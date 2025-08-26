assez ensoleillé28°
DE | FR
burger
Suisse
Police

Mort de Marvin à scooter: premiers éléments de l'enquête révélés

Selon les premiers
Hommage à Marvin, à Lausanne.Keystone

Mort de Marvin à scooter: les premiers éléments de l'enquête révélés

Le Ministère public vaudois a livré les premiers éléments sur la mort du jeune de 17 ans, décédé dimanche, à Lausanne, après une poursuite policière.
26.08.2025, 16:2026.08.2025, 16:40
Plus de «Suisse»

Dimanche soir, un ado de 17 ans est mort à Lausanne après avoir perdu le contrôle de son scooter. «Dans un contexte de tension» dans la ville, le Ministère public a livré ce mardi 26 août les premiers éléments de l’enquête afin de clarifier les faits et calmer les esprits après deux nuits d'émeutes.

Vidéo: watson

Que s’est-il passé?

Deux témoins, présents au moment de l’accident, et les deux policiers impliqués ont été entendus. Selon ces témoignages, l'ado de 17 ans, identifié comme Marvin, roulait avec casque et a chuté sans qu’il y ait de contact avec la voiture de police, qui circulait gyrophares allumés. Les témoins affirment être arrivés auprès de la victime avant l’arrivée de la patrouille, ce qui confirmerait qu’une distance significative séparait les deux véhicules, indique le ministère public.

A ce stade, les enquêteurs privilégient l’hypothèse d’une perte de maîtrise du conducteur, et non celle d’une collision avec le véhicule de police.

Qui était Marvin, l'ado de 17 ans décédé en fuyant la police?

Par ailleurs, le Ministère public a confirmé que le jeune n’avait pas de permis correspondant à la catégorie du scooter. Le deux-roues avait d’ailleurs été déclaré volé la veille, à Ouchy.

La suite de l’enquête

Plusieurs analyses techniques sont en cours, indiquent les autorités:

  • Examen de la «boîte noire» du véhicule de police pour vérifier sa vitesse et la durée de la poursuite.
  • Etude des conversations radio des agents.
  • Autopsie de la victime.
  • Reconstitution de la dynamique de l’accident.

En attendant les conclusions définitives, le Ministère public appelle au calme et espère que ces informations permettront d’apaiser les tensions à Lausanne. (jah)

Vidéo: watson

Nos articles sur les émeutes à Lausanne

Emeutes à Lausanne: un élu agressé raconte
de Antoine Menusier
6
Ce scandale sur WhatsApp oblige Lausanne à réformer sa police
Lausanne secouée par une nuit d’émeutes
16
Un adolescent de 17 ans meurt dans un accident de scooter à Lausanne
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
2
F-35: le chef de l’armée de l’air contredit le Conseil fédéral
3
Il y a un hic avec le contrat le plus lucratif du hockey suisse
Deuxième nuit d'émeutes à Lausanne
Plusieurs dizaines de manifestants se sont à nouveau réunis dans le quartier de Prélaz, à Lausanne, lundi soir, en réaction à la mort du jeune Marvin et aux scandales qui éclaboussent la police municipale. 7 personnes ont été interpellées.
Selon des journalistes de watson présents sur place, plusieurs dizaines de personnes se sont donné rendez-vous ce lundi dans le quartier de Prélaz, sitôt la nuit tombée. L'avenue a été déjà agitée la veille par des manifestations sporadiques, suite à l'accident qui a coûté la vie au jeune Marvin, un Lausannois de 17 ans, dimanche matin à l'aube, dans une course-poursuite avec les forces de l'ordre.
L’article