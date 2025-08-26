Hommage à Marvin, à Lausanne. Keystone

Mort de Marvin à scooter: les premiers éléments de l'enquête révélés

Le Ministère public vaudois a livré les premiers éléments sur la mort du jeune de 17 ans, décédé dimanche, à Lausanne, après une poursuite policière.

Plus de «Suisse»

Dimanche soir, un ado de 17 ans est mort à Lausanne après avoir perdu le contrôle de son scooter. «Dans un contexte de tension» dans la ville, le Ministère public a livré ce mardi 26 août les premiers éléments de l’enquête afin de clarifier les faits et calmer les esprits après deux nuits d'émeutes.

Vidéo: watson

Que s’est-il passé?

Deux témoins, présents au moment de l’accident, et les deux policiers impliqués ont été entendus. Selon ces témoignages, l'ado de 17 ans, identifié comme Marvin, roulait avec casque et a chuté sans qu’il y ait de contact avec la voiture de police, qui circulait gyrophares allumés. Les témoins affirment être arrivés auprès de la victime avant l’arrivée de la patrouille, ce qui confirmerait qu’une distance significative séparait les deux véhicules, indique le ministère public.

A ce stade, les enquêteurs privilégient l’hypothèse d’une perte de maîtrise du conducteur, et non celle d’une collision avec le véhicule de police.

Par ailleurs, le Ministère public a confirmé que le jeune n’avait pas de permis correspondant à la catégorie du scooter. Le deux-roues avait d’ailleurs été déclaré volé la veille, à Ouchy.

La suite de l’enquête

Plusieurs analyses techniques sont en cours, indiquent les autorités:

Examen de la «boîte noire» du véhicule de police pour vérifier sa vitesse et la durée de la poursuite.

Etude des conversations radio des agents.

Autopsie de la victime.

Reconstitution de la dynamique de l’accident.

En attendant les conclusions définitives, le Ministère public appelle au calme et espère que ces informations permettront d’apaiser les tensions à Lausanne. (jah)