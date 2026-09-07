Mystérieuse chute mortelle d'un alpiniste espagnol en Valais
Un Espagnol de 54 ans est mort dimanche lors de la descente du Weissmies. Les raisons de sa chute restent encore indéterminées.
Un alpiniste espagnol de 54 ans a perdu la vie dimanche en chutant au Weissmies (VS). Il effectuait la descente du sommet par l'arête sud accompagné de trois autres personnes vers midi lorsque, parvenu à une altitude d’environ 3500 m, il a fait une chute dans le vide «pour des raisons encore indéterminées», indique lundi la police cantonale.
Dépêchés sur place à bord d'un hélicoptère, les secours n'ont pu que constater le décès de l'alpiniste. Le Ministère public a ouvert une instruction. (jah/ats)
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