Il tombe en panne dans un tunnel suisse et meurt percuté

Un automobiliste tentait de pousser sa voiture en panne sur l'autoroute A3 ce lundi près de Filzbach (GL). Il a été fauché par un camion.

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Image d'archives Image: KEYSTONE

Un automobiliste a été mortellement percuté lundi matin dans le tunnel du Kerenzerberg, sur la commune de Filzbach (GL), sur l'autoroute A3 en direction de Coire. L'homme était en train de pousser sa voiture tombée en panne quand il a été fauché par un camion.

L'accident s'est produit peu après 07h00. Pour une raison encore indéterminée, la voiture de la victime s'est immobilisée sur la voie à l'intérieur du tunnel, indique lundi la police cantonale glaronnaise.

Le conducteur tentait de pousser son véhicule jusqu'à la prochaine aire de secours dans le tunnel, selon le communiqué. C'est durant cette manœuvre qu'il a été heurté par un poids lourd. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Le tunnel a été fermé pour une durée indéterminée. (jzs/ats)