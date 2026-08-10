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Pompiers blessés après un important incendie à Schaffhouse

Des pompiers combattent le feu à Lege-Cap-Ferret, dans le sud-ouest de la France.
Le feu s'est allumé sur la Fulachstrasse, à proximité de la gare de marchandises (image d'illustration).Keystone

Pompiers blessés après un important incendie à Schaffhouse

Un violent incendie a ravagé lundi soir une grange près de la gare de marchandises de Schaffhouse. Trois pompiers ont été blessés et hospitalisés après deux détonations.
10.08.2026, 23:3010.08.2026, 23:30

Un violent incendie a détruit lundi soir une grange située près de la gare de marchandises de Schaffhouse. Deux détonations ont été entendues. Trois pompiers blessés ont dû être hospitalisés, a indiqué une porte-parole de la police cantonale.

Les pompiers sont intervenus en force sur place et l'incendie est désormais maîtrisé. Les pompiers ont pu empêcher que les bâtiments voisins de la grange en feu ne soient entièrement ravagés par les flammes, a ajouté la porte-parole de la police.

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Cause encore inconnue

Le bâtiment était situé sur la Fulachstrasse, à proximité de la gare de marchandises. Aucune information n'a encore pu être fournie concernant la cause de l'incendie ni le montant des dégâts matériels.

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La radio alémanique SRF a été la première à faire état de l'incendie. La police cantonale a indiqué qu'elle communiquerait davantage d'informations dans le courant de la soirée. (sda/ats)

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