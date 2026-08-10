Après le cambriolage au Locle, un audit sera mené au niveau sécuritaire. Image: Musée d'Horlogerie du Locle/Facebook

Cambriolage d'un musée suisse: un «manquement sécuritaire» envisagé

Le cambriolage du musée de l’horlogerie du Locle (NE), dimanche à l’aube, a causé plusieurs dizaines de milliers de francs de dommages avec le vol de plusieurs pendules. Un audit de sécurité sera mené.

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Le cambriolage du musée de l'horlogerie du Locle (NE) au Château des Monts dimanche à l'aube a occasionné un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs, en lien avec le vol de plusieurs pendules. Un audit sera mené au niveau sécuritaire.

Fermé temporairement dimanche pour permettre les constatations d'enquête et la sécurisation des lieux, le musée rouvrira mercredi, a indiqué lundi la Ville du Locle. La commune a fait part de sa «vive émotion face à cette atteinte portée au patrimoine horloger communal».

«Après un tel événement, un audit se fait afin de définir s’il y a un manquement au niveau sécuritaire. Toutefois, il est du ressort de la commune du Locle de décider de potentielles améliorations au niveau sécuritaire», a déclaré Elsa Girardin, chargée de communication de la police neuchâteloise.

En fuite en France

Dimanche, les cambrioleurs ont fracturé la porte d'entrée au nord du bâtiment et se sont introduits dans deux salles du musée vers 06h15. Ils ont alors brisé les cloches de verre abritant des pendules, emportant moins d'une dizaine d'objets.

Au nombre de quatre, les auteurs, cagoulés et porteurs de gants, sont restés moins de cinq minutes sur place. Ils ont pris rapidement la fuite à bord d'une puissante berline de couleur sombre puis leur trace a été perdue en direction de la France.

«Sous la direction du procureur de permanence, Nicolas Aubert, la police neuchâteloise est promptement intervenue sur place avec trois patrouilles, la police judiciaire ainsi que le service forensique. Une étroite coordination est désormais établie avec l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et les autorités policières et judiciaires françaises afin d'appuyer les investigations», a précisé la commune. (sda/ats)