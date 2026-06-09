Une attaque contre un bancomat provoque un incendie en Suisse

Des criminels ont attaqué un bancomat à l'explosif à Oberwil dans le canton de Bâle-campagne, provoquant un incendie et l'évacuation de plusieurs habitants.

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Des voleurs ont fait sauter un bancomat à Oberwil (BL) dans la nuit de lundi à mardi. Il n'y a pas de blessés, mais l'explosion a provoqué un incendie. Les auteurs de l'attaque à l'explosif sont en fuite.

Mardi matin peu après 4h30, des détonations ont été signalées à la police cantonale de Bâle-Campagne, qui confirme une information relayée par plusieurs médias. L'enquête en cours devra encore déterminer s'il s'agissait effectivement de plusieurs détonations, a indiqué un porte-parole à Keystone-ATS.

Deux distributeurs automatiques ont déjà explosé à Oberwil en 2021 (image d'archive). Image: Police cantonale

Les malfrats ont ciblé une banque située au centre du village. La déflagration a provoqué un incendie dans le hall d'entrée de l'établissement, mais les pompiers sont parvenus à l'éteindre. Des habitants de bâtiments voisins ont été évacués par mesure de précaution.

On ignore encore si les voleurs ont emporté de l'argent. Des experts examinent la stabilité du bâtiment dans lequel se trouve la banque attaquée, ainsi que celle des immeubles et maisons avoisinants.

Huit attaques précédentes à l'explosif de distributeurs automatiques de billets ont été recensées depuis le début de l'année, après un pic de 28 enregistré en 2024. Pour les autorités, les mesures prises pour lutter contre la multiplication de ces attaques ces dernières années ont porté leurs fruits. (jah/ats)