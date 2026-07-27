assez ensoleillé26°
DE | FR
burger
Suisse
Justice

Affaire Karimova: amende de trois millions pour Lombard Odier

Affaire Karimova: amende de trois millions pour Lombard Odier

Le Tribunal pénal fédéral a rendu lundi son jugement dans l'affaire Karimova. Il a condamné un ancien banquier pour blanchiment d'argent et infligé une amende à la banque Lombard Odier. Il a en revanche classé les procédures à l'encontre de la fille de l'ancien président ouzbek et d'un de ses proches.
27.07.2026, 15:3127.07.2026, 15:31

La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné un ancien chargé de clientèle de Lombard Odier à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pour blanchiment d'argent aggravé. La banque privée genevoise a quant à elle été condamnée à une amende de trois millions de francs pour ne pas avoir pris les mesures d'organisation nécessaires afin d'empêcher ces faits.

Le tribunal a en revanche classé la procédure à l'encontre de Mme Karimova, 54 ans, et d'un coaccusé, indique-t-il dans le dispositif du jugement publié lundi et un communiqué. Il a estimé qu'aucun jugement ne pouvait être rendu contre Mme Karimova.

La fille de l'ancien président ouzbek est détenue dans son pays d'origine, dont les autorités refusent de l'autoriser à quitter le territoire. Son absence à l'audience en Suisse ne peut donc lui être imputée. Selon la Cour, aucune libération ni extradition n'est envisageable avant l'expiration du délai de prescription.

Voici les peines que risquent théoriquement les Moretti

La procédure contre le coaccusé résidant en Russie a également été classée, celui-ci étant durablement empêché de se rendre en Suisse sans que cela lui soit imputable. Il était considéré comme le bras droit de Mme Karimova et lui servait d'homme de paille.

Organisation criminelle

Au cœur de l'affaire se trouvait une organisation criminelle dénommée «Office». Selon le tribunal, elle percevait des fonds issus de la corruption d'entreprises de télécommunications étrangères actives en Ouzbékistan. En contrepartie de ces versements, ces sociétés cherchaient à s'attirer les faveurs de Mme Karimova.

Les fonds étaient ensuite acheminés, au moyen de transactions financières opaques, vers des comptes de l'«Office» ouverts dans plusieurs banques, dont Lombard Odier à Genève.

L'ancien employé de banque condamné gérait ces comptes au sein de l'établissement genevois. Bien qu'il ait eu connaissance d'indices de corruption, il s'est contenté de vérifications superficielles.

Unia a-t-il encouragé le travail le dimanche en s’opposant à Migros?

Il lui est reproché de ne pas avoir contrôlé l'origine ni la destination des fonds. Les faits retenus à son encontre, qui ne sont pas prescrits, portent sur des crédits de plus de 120 millions de dollars américains et des débits de plus de 20 millions.

La banque a été condamnée pour des lacunes organisationnelles. Selon le tribunal, elle n'a pas pris toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent commis par son employé. Bien qu'elle ait également eu connaissance d'indices de corruption, les services compétents n'ont pas veillé à ce que des contrôles suffisants soient effectués.

Lors de la fixation de la peine, le tribunal a retenu comme circonstance atténuante le long laps de temps écoulé depuis les faits, commis en 2011 et 2012. Les poursuites portant sur des faits antérieurs au 27 juillet 2011 ont été classées en raison de la prescription.

Plus de 400 millions confisqués

Enfin, la Cour a ordonné la confiscation de plus de 400 millions de francs d'avoirs provenant du blanchiment d'argent ou placés sous le contrôle de l'«Office».

Ils harcelaient un père de famille depuis des jours et ça a dégénéré

Selon le dispositif du jugement, la procédure pénale contre Mme Karimova et les autres prévenus a coûté environ 2,3 millions de francs. Une somme de 500'000 francs est mise à la charge de l'ancienne fille du président, montant qui sera prélevé sur les avoirs saisis. Il en va de même des honoraires de ses avocats, qui percevront au total près de 1,1 million de francs.

Dans une prise de position envoyée à Keystone-ATS, Lombard Odier a annoncé son intention de faire appel. La banque genevoise affirme qu'au moment des faits, elle disposait «de contrôles internes solides et de procédures efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent». Elle rappelle également qu'elle a elle-même été à l'origine de la procédure, en effectuant une déclaration auprès du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS).

Le jugement n'est pas définitif. Il peut faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. (Arrêt SK.2023.42 du 27 juillet 2026) (sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un ex-député UDC accusé de viols aggravés et tentatives de meurtre
10
Un ex-député UDC accusé de viols aggravés et tentatives de meurtre
«Pas de bonnes nouvelles»: voici ce que la météo réserve aux Suisses
1
«Pas de bonnes nouvelles»: voici ce que la météo réserve aux Suisses
Le Club alpin appelle à une «vigilance accrue» en haute montagne
Le Club alpin appelle à une «vigilance accrue» en haute montagne
Paléo compte sur lui pour se prémunir d&#039;une catastrophe naturelle
Paléo compte sur lui pour se prémunir d'une catastrophe naturelle
de Margaux Habert

Revivez la victoire de la Nati face à la Colombie aux tirs au but

1 / 25
Revivez la victoire de la Nati face à la Colombie aux tirs au but
source: sda / timothy matwey
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Pride défile à Berne pour l’égalité des droits
Un cortège coloré a traversé samedi la capitale fédérale pour défendre les droits des personnes queer et dénoncer les discriminations persistantes.
La Pride a débuté samedi midi à Berne avec la marche des fiertés à travers la ville. Cet événement vise à attirer l'attention sur les droits des personnes queer. Il met également l'accent sur la solidarité au sein de la communauté queer.
L’article