Montreux: une personne décède dans l'incendie de son logement

Plus de «Suisse»

Une personne a perdu la vie dans l'incendie de son appartement mercredi à Montreux (VD). L'identité de la victime doit encore être confirmée et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie.

- The Penguin: bande-annonce

Les plus lus

Face à la chaleur, la Suisse mise sur un goudron révolutionnaire

La température dans les villes est nettement plus élevée que dans les zones rurales environnantes, notamment à cause de l'asphalte, qui absorbe et stocke beaucoup de chaleur. La Confédération mène des tests très prometteurs avec un goudron spécial. Son implémentation à large échelle est en vue.

Il suffit de déambuler en ville pendant une journée estivale pour s'en rendre compte: dans les espaces urbains, il fait beaucoup plus chaud qu'en périphérie, ou à la campagne. Notamment en été. Cela est dû, entre autres, à la densité des bâtiments, aux matériaux de construction, à la circulation routière et aux systèmes de refroidissement. Tous ces éléments accumulent la chaleur, qui se déverse ensuite sur les habitants.