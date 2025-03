Image: watson / Keystone

En Suisse, votre adresse peut vous coûter des milliers de francs

C'est la période pour remplir sa déclaration d’impôts. Alors que certains cantons sont de véritables paradis fiscaux, d'autres régions font exploser les compteurs. Et ce ne sont pas forcément celles que vous croyez.

Jelle Schutter Suivez-moi

Selon votre lieu de résidence en Suisse, il vous serait possible d'économiser des milliers de francs d'impôts. Les données fiscales 2024 de l'administration fédérale des contributions indiquent exactement où se trouvent les paradis fiscaux helvétiques. Et une chose est sûre, ils ne sont pas en Suisse romande.

Nous avons réalisé un comparatif de données pour quatre classes de vie et de revenus. Pour nos exemples, nous n'avons pris en compte que le revenu, les cotisations obligatoires, et les déductions courantes telles que le montant maximal pour l'assurance et, dans le cas de la famille, la déduction pour le deuxième revenu. L'impôt sur la fortune, l'impôt sur les pompiers et l'impôt ecclésiastique n'ont pas été pris en compte.

Célibataire avec 50 000 francs de revenu

Si l'on est célibataire, sans enfant et que l'on perçoit un revenu brut annuel de 50 000 francs, c'est dans le canton de Zoug que l'on conserve le plus d'argent après impôts. La commune où l'on paie le moins est Baar:

Baar (ZG): 1173 francs Zoug (ZG): 1182 francs Walchwil (ZG): 1 189 francs Steinhausen (ZG): 1196 francs Risch-Rotkreuz (ZG): 1203 francs

Pour le même revenu annuel, c'est dans cinq communes bernoises que l'on paie le plus d'impôts en Suisse. Trois se trouvent dans le Jura bernois, une dans l'Oberland et une dans l'Emmental:



La Scheulte (BE): 6582 francs Courtelary (BE): 6509 francs Hasliberg (BE): 6460 francs Schangnau (BE): 6460 francs Sonvilier (BE): 6424 francs

Célibataire avec 80 000 francs de revenu

Notre analyse fiscale se poursuit avec un revenu annuel de 80 000 francs. Selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique datant de 2022, cela correspond à peu près au salaire médian en Suisse. Les communes les plus avantageuses sur le plan fiscal se situent à nouveau dans le canton de Zoug:

Baar (ZG): 3519 francs Zoug (ZG): 3543 francs Walchwil (ZG): 3561 francs Steinhausen (ZG): 3580 francs Risch (ZG): 3600 francs

Pour cette catégorie de revenu, les communes les plus chères se trouvent dans le canton de Neuchâtel. On y trouve même des communes ex aequo à la première et à la troisième place:

Enges (NE): 13 801 francs Les Verrières (NE): 13 801 francs Les Planchettes (NE): 13 738 francs Cressier (NE): 13 674 francs Lignières (NE): 13 674 francs



Célibataire avec 200 000 francs de revenu

Les choses se corsent pour les gros salaires. Les trois communes les plus avantageuses se trouvent dans le canton de Schwyz. Zoug reste toutefois dans le top 5 et demeure donc un bonne option si vous ne savez pas comment votre situation va évoluer:

Freienbach (SZ): 21 082 francs Feusisberg (SZ): 21 379 francs Wollerau (SZ): 21 379 francs Baar (ZG): 23 671 francs Zoug (ZG): 23 799 francs

Avec un revenu de 200 000 francs, il vaut mieux ne pas habiter dans le canton du Valais. A Loèche-les-Bains (VS), la charge fiscale est plus de 2,5 fois plus élevée qu'à Freienbach (SZ):

Loèche-les-Bains (VS): 55 926 francs Blatten (VS): 55 537 francs Kippel (VS): 55 537 francs Ausserberg (VS): 55 397 francs Wiler (VS): 55 261 francs

Couple avec deux enfants et 150 000 francs de revenu

Pour terminer, voyons où les impôts sont les plus bas pour une famille avec deux enfants, avec un rapport entre les salaires de 70 et 30%. Le classement est à nouveau dominé par les communes zougoises:

Baar (ZG): 2250 francs Zoug (ZG): 2261 francs Walchwil (ZG): 2269 francs Steinhausen (ZG): 2277 francs Risch (ZG): 2286 francs

C'est également dans le canton de Neuchâtel que la charge fiscale pour les familles est la plus élevée. Cela va très loin, puisque les impôts dans les communes qui taxent le plus sont neuf fois plus élevés qu'à Baar:

Enges (NE): 20 366 francs Les Verrières (NE): 20 366 francs Les Planchettes (NE): 20 269 francs Cressier (NE): 20 173 francs Lignières (NE): 20 173 francs

Si vous souhaitez calculer votre charge fiscale, vous pouvez utiliser le calculateur de la Confédération. On vous souhaite que le choc ne soit pas trop grand.



Traduit de l'allemand par Joel Espi