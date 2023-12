Les Jeunes socialistes affirment avoir récolté plus de 130 000 signatures. Keystone

L'initiative «pour l'avenir» des Jeunes socialistes a abouti

La formation politique a annoncé avoir récolté plus de 130 000 signatures sur les 100 000 nécessaires. Le texte veut mettre en place un impôt de 50% sur les successions de plus de 50 millions de francs.

L'initiative «pour l'avenir» des Jeunes socialistes a abouti, ont-ils affirmé mercredi dans un communiqué. Le texte vise à mettre en place un impôt de 50% sur les successions de plus de 50 millions de francs en faveur «d'une transformation écologique de l'économie».

La Jeunesse socialiste (JS) Suisse a déjà récolté plus de 130 000 signatures, a-t-elle précisé dans le communiqué. Elle avait jusqu'au 16 février 2024 pour obtenir les 100 000 paraphes nécessaires. Elle entend déposer son initiative à la chancellerie fédérale au début février 2024

Six milliards de francs par an

Un impôt de 50% sur les successions de plus de 50 millions de francs rapporterait quelques six milliards de francs par an, a calculé la JS. Les recettes fiscales devraient revenir pour deux tiers à la Confédération et un tiers aux cantons.

L'initiative veut notamment renforcer l'attention portée aux secteurs professionnels à faibles émissions, la construction de logements sociaux et écologiques ou encore le développement «massif» de la production locale d'énergie renouvelable. (ats)